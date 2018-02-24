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Секретное досье Секретное досье
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The Post Секретное досье 2017 / США
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Секретное досье»

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Наша рецензия

В начале семидесятых годов дела у газеты «Вашингтон Пост» складывались не очень. Издатель Кэтрин Грэм хорошо ладила с американским правительством, а вот с материалами для статей был просто швах. Редакции не за что было зацепиться, поэтому она пичкала своих читателей второсортным материалом. Но, получив анонимно 47 томов исследований о делах во Вьетнаме, Кэтрин Грэм и ее редактор Бен Брэдли решают рискнуть, даже несмотря на то, что параллельно «Нью-Йорк Таймс» судится с…

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mura2439 24 февраля 2018, 01:18
Оценка
Спилберг разочаровал. Два часа нудных, тягомотных разговоров о том, что славные американские парни гибнут на войне, о которой еще шесть лет назад было известно, что ее нельзя выиграть. И ни слова о том, что там еще, вообще-то, убивают вьетнамцев, выжигают напалмом и гербицидами их страну. Смотреть поклонникам старичков Стрип и Хэнкса.
24 февраля 2018, 01:18 Ответить
Тимур Сахапов 8 апреля 2018, 15:10
Оценка
«Секретное досье: Поток новостных сюжетов»
Журналист - что он значит для общества? Человек, который работает на издание для создания чего-то информативного? Что-то, что способно поразить каждого из нас и заставить боготворить этого человека? Наверняка каждый так и думает. В таком случае, что такое журналистика? Сфера, в которую входят журналисты и то, что развлекает/демотивирует общество? Какой-то сумбур получается, не замечаете? Все привыкли, что журналисты - это простое медиа, которое, по заказам общественности, выполняет задачи по написанию различных ситуаций. Но так ли это? От части, да. Но вклад журналистов, и журналистики в целом, в развитие общественных отношений, а также их дальнейший прогресс, намного велик, чем тот минимум, который каждый привык видеть.

США в годы Холодной войны отрывалась на полную катушку, контролируя каждый уголок земного шара, как свой родной. Их возможности никем не контролировались, отчего градус накаленности с каждым годом повышался. В 1957 году произошёл военный конфликт, начавшийся с обычных гражданских столкновений, но впоследствии переросший в мировой, к которому подключились многие коммунистические силы, в том числе КНДР, СССР и Китай. Именно эта война установила США, как главного провокатора и страну, способную на глобальный терроризм, ради выполнения своих целей. Уровень наглости дошёл до такой степени, что президент, да и весь его штаб, просто-напросто лгали как общественности, так и политическим сообществам. А всё ради того, чтобы скрыть свои истинные цели в этом конфликте. Стоит ли говорить о том, какой была ложь, если вместо заявленной даты отзыва военных из Вьетнама была указана другая, крепко склеенная ложью и враньём? Пятьдесят пять тысяч американских граждан погибли, искренне веря своему правительству, а триста тысяч военных умирали, зная, что отдают долг своей родине. Если в истории человечества и был самый великий позор в мире, то он выглядел примерно так.

В то время в Штатах шла ожесточённая конкуренция за внимание читателей между двумя газетами - The New York Times и The Washington Post. Что одна, что другая имела непосредственное отношение к Белому Дому, а значит - жёстко контролировалась, когда происходил очередной выпуск газеты. Тем не менее время шло, а интерес правительства к изданиям иссякал, что давало им небольшое преимущество в печати материала. Шло и другое дело - война во Вьетнаме, где активно участвовали некоторые журналисты из вышеперечисленных газет. Владелец The Washington Post получил в распоряжение истинные документы, раскрывающие всё о реальной деятельности американских политиков во Вьетнаме. Картина Стивена Спилберга начинается именно с этого - истории, как военный аналитик Дэниел Эллсберг предоставляет информацию «Посту», а те, в свою очередь, решают предоставить её общественности. Но в мире, лишенном отчаянной правды, существует лишь грязный подчиненный порядок, который требует отчёта каждую секунду. Стивен Спилберг представляет своё видение того, как происходило создание материала о нашумевшей войне в Юго-Восточной Азии.

Стивен Спилберг - гений, как бы банально и заучно это не прозвучало. Он не стал рассказывать о Дэниеле Эллсберге, который, казалось бы, рисковал больше всех и логичней было бы снять фильм про него, рассказать его историю. Но Стивен снял двух зайцев сразу, включив Дэниеля в фильм, как связующее звено, а за основу взяв двух людей - издателя Кэтрин Грэм (Мэрил Стрип) и главного редактора Бена Брэдли (Том Хэнкс). Люди, между которыми разрастались многие душевные конфликты, а также сложный внутренний выбор, были интереснее не только для американского режиссёра, но и для нас, простых зрителей. Большую часть мы видим, как разгораются конфликты, направленные на регулирование одного вопроса: «Что будет с нами, если мы рискнём и выпустим статью?». Вопрос, который способен угробить судьбы нескольких сотен человек с одной стороны, но спасти тысячи с другой. На протяжении почти двух часов мы видим не пустые разговоры, с талантливой эмоциональной игрой актёров, а реальное произведение постановки того времени. Стоит сказать спасибо, что большинство лживых фактов было отброшено, когда сценарий фильма находился в разработке. Увидеть что-то неправдивое здесь - за гранью реальности.

Бен Брэдли - опытный газетчик, немало повидавший и явно не желающий на закате карьеры садиться в тюрьму. Большую часть фильма герой Тома Хэнкса предстает как влиятельный и уверенный в себе человек, настроенный на положительный результат. Оно и верно, в реале Бен был именно таковым. Он не любил замкнутых и неуверенных в себе людей, которые не способны чётко аргументировать свою позицию и доказать правоту своего мнения. В данном случае Том Хэнкс - герой, который отыграл смельчака, вынудившего Кэтрин Грэм на выпуск нашумевшего материала. И хоть больше чем пятьдесят процентов фильма состоят в дуэте Хэнкса и Стрип, «Секретное досье» - это ансамблевое кино, полностью зависящее от второстепенных героев. Весь каст работает как единый механизм, слажено отрабатывающий сцену за сценой. Спилберг постарался, чтобы времени хватило всем, а введённые на пару фраз герои внесли своё слово в этой истории.

«Секретное досье» - это кино о простых работягах, которые готовы рискнуть всем ради правды. Не популярности и уж тем более не ради завидности со стороны коллег. Не ищите здесь недостатки – этого просто не нужно делать. Наслаждайтесь работой тех, кто действительно находился под дулом Белого Дома и реально ощущал на себе всю тяжесть своей работы. Стивен Спилберг преподнес зрителям кино, которое и не посмотришь несколько раз, но тот раз, что его увидишь – будет превосходным.
8 апреля 2018, 15:10 Ответить
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