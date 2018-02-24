Наша рецензия

В начале семидесятых годов дела у газеты «Вашингтон Пост» складывались не очень. Издатель Кэтрин Грэм хорошо ладила с американским правительством, а вот с материалами для статей был просто швах. Редакции не за что было зацепиться, поэтому она пичкала своих читателей второсортным материалом. Но, получив анонимно 47 томов исследований о делах во Вьетнаме, Кэтрин Грэм и ее редактор Бен Брэдли решают рискнуть, даже несмотря на то, что параллельно «Нью-Йорк Таймс» судится с…