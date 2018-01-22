«Секретное досье»: Рецензия Киноафиши

Когда на кону все

В начале семидесятых годов дела у газеты «Вашингтон Пост» складывались не очень. Издатель Кэтрин Грэм хорошо ладила с американским правительством, а вот с материалами для статей был просто швах. Редакции не за что было зацепиться, поэтому она пичкала своих читателей второсортным материалом. Но, получив анонимно 47 томов исследований о делах во Вьетнаме, Кэтрин Грэм и ее редактор Бен Брэдли решают рискнуть, даже несмотря на то, что параллельно «Нью-Йорк Таймс» судится с правительством из-за аналогичной статьи. «Вашингтон Пост» за короткое время готовит разгромный материал о том, что американское правительство нагло обманывало свой народ на протяжении более чем 30 лет. В последний момент их пытаются остановить и вразумить, и главной интригой всей истории становится финальный шаг журналистов. Рискнут ли они все-таки своей свободой и карьерой ради маячащей впереди и вроде такой любимой всеми свободы слова.

Кадр из фильма «Секретное досье»

Вьетнам и Никсон – самые популярные болевые точки для кинематографистов США. Они чаще всего появляются в картинах или обсуждаются героями кинофильмов. Видимо поэтому, чтобы усилить накал страстей, Спилберг свою новую работу начинает с кадров, отдаленно напоминающих «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы. Но быстро заканчивает с военными действиями, чтобы его не обвинили в заигрывании и возвращении на поле «Спасти рядового Райана», после чего «Секретное досье» вплоть до финальных титров походит на его же «Мюнхен». Длинные диалоги, специфический журналистский сленг и юмор о политиках – вот, в общем-то, все, на чем строится новая картина великого бородача Голливуда. Такой специфический микс в виде журналистского расследования а-ля «Предел риска» Джей Си Чендора и «Финансовый монстр» Джоди Фостер в одном лице. Хотя оскароносная картина «В центре внимания» Тома МакКарти, также основанная на газетной статье, работает со зрителями совершенно на ином уровне, пугая, заставляя думать и переживать как за героев статьи, так и за журналистов.

Кадр из фильма «Секретное досье»

Актерский состав у «Секретного досье» - мечта любого режиссера. Тем более Мэрил Стрип и Том Хэнкс еще ни разу вместе не играли. Маленький нюанс - все здесь настолько специфично, что они лишь становятся винтиками в общем деле, а вовсе не блистают, как это с ними обычно бывает. Оттеняют их сериальные звезды: Боб Оденкерк («Лучше звоните Солу»), Сара Полсон («Американская история ужасов»), Трэйси Леттс («Товарищ детектив») и Мэттью Риз («Американцы»). А совсем на заднем плане мелькают: Брэдли Уитфорд («Прочь»), Брюс Гринвуд («Игра Джералда»), Джесси Племонс («Сделано в Америке») и Элисон Бри («В активном поиске»). А главное, что во всем этом неторопливом и последовательном проекте удивляет, – финал, где авторы оставляют за собой (привет, номинации и сборы) возможность продолжения. Ведь история у Америки богатая, хоть и короткая, а количество изданий, которые могли бы освещать новые события, зашкаливает, как и фактов, которых хватит минимум еще на один фильм.

Кадр из фильма «Секретное досье»

Проект «Секретное досье» - это кино, специальное снятое для того, чтобы напомнить обо всех заслугах гуру блокбастеров Стивена Спилберга. Он все еще находится на грани массового и авторского кино, чередуя их. «Первому игроку приготовиться», например, был снят раньше, но выходит позже, в более выгодный для сборов сезон. Эта картина - тоже так любимый режиссером взгляд на историю, дотошный, правильный и, к сожалению, слишком стерильный. Да, в нескольких местах создателям все же удается заинтриговать своих зрителей и даже, кажется, выдавить несколько слезинок, но в остальном все работает на доскональность и точный пересказ того, как все происходило. Актерский состав, конечно, тащит всё на себе, да и музыка великого Джона Уильямса всегда работает на благо зрителей. Но стоит ли тратить почти два часа своего времени на просмотр фильма, сюжет которого можно изучить за пару минут? Фанатам Спилберга, Стрип и Хэнкса - обязательно, будущим журналистам - тем более, чтобы знали, до чего их могут довести расследования того или иного дела. А вот остальным, наверное, стоит обратить на фильм внимание только из-за того, что у него будут номинации на премию «Оскар», или же если им лень будет тратить время на чтение, ведь создатели живо и просто разъясняют непростые отношения американской власти и журналистики.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 22 февраля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Секретное досье»