Наша рецензия

31-летняя Паула только что рассталась с фотографом, с которым прожила до этого десять лет. Вместе они много путешествовали и долгое время прожили в Мексике. Теперь девушка возвращается во Францию, в Париж, которому она совершенно не нужна. Она ничего не умеет и никогда не работала. Стыбрив у бывшего кота, Паула отправляется на поиски крова и какой-нибудь работы. Устроившись няней и консультантом в магазин, девушка вроде бы открывает себе дорогу к счастливой жизни с возможным будущим и…