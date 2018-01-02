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Молодая женщина Молодая женщина
Киноафиша Фильмы Молодая женщина Отзывы о фильме «Молодая женщина»
Jeune femme Молодая женщина 2017 / Франция / Бельгия
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Молодая женщина»

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31-летняя Паула только что рассталась с фотографом, с которым прожила до этого десять лет. Вместе они много путешествовали и долгое время прожили в Мексике. Теперь девушка возвращается во Францию, в Париж, которому она совершенно не нужна. Она ничего не умеет и никогда не работала. Стыбрив у бывшего кота, Паула отправляется на поиски крова и какой-нибудь работы. Устроившись няней и консультантом в магазин, девушка вроде бы открывает себе дорогу к счастливой жизни с возможным будущим и…

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Оксана Андреева 2 января 2018, 14:13
Оценка
Побывала на сеансе в 5-ти звездах, пыталась оставить там свой отзыв -- не пропустили. Пишу тут, ибо молчать не могу, это просто треш!
Повелась на трейлер. Обычно угадываю по трейлеру, понравится фильм или нет и не ошибаюсь. Тут ошиблась, трейлер привлек внимание, а вот фильм даже не разочаровал, он просто вызвал недоумение своей «ниочёмностью». Фильм ни о чём. Сидела весь фильм ждала завязку, а её не произошло. Когда осталось 20 минут до конца, а смысла в фильме так и не прибавилось, не выдержала и покинула зал. Кратко: фильм об истерично-шизоидной женщине с асоциальным поведением, которая весь фильм праздно шатается без дела и цели, достает своими бреднями встречающихся на её пути людей. Вот собственно и все. Сюжета нет, развития нет, идеи и смысла тоже нет. Потрачено время впустую. Идти смотреть не советую. Награда за режиссерский дебют. За что, собственно?! Запомнила специально имя режиссера, больше на неё не пойду.
2 января 2018, 14:13 Ответить
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