31-летняя Паула только что рассталась с фотографом, с которым прожила до этого десять лет. Вместе они много путешествовали и долгое время прожили в Мексике. Теперь девушка возвращается во Францию, в Париж, которому она совершенно не нужна. Она ничего не умеет и никогда не работала. Стыбрив у бывшего кота, Паула отправляется на поиски крова и какой-нибудь работы. Устроившись няней и консультантом в магазин, девушка вроде бы открывает себе дорогу к счастливой жизни с возможным будущим и…
Повелась на трейлер. Обычно угадываю по трейлеру, понравится фильм или нет и не ошибаюсь. Тут ошиблась, трейлер привлек внимание, а вот фильм даже не разочаровал, он просто вызвал недоумение своей «ниочёмностью». Фильм ни о чём. Сидела весь фильм ждала завязку, а её не произошло. Когда осталось 20 минут до конца, а смысла в фильме так и не прибавилось, не выдержала и покинула зал. Кратко: фильм об истерично-шизоидной женщине с асоциальным поведением, которая весь фильм праздно шатается без дела и цели, достает своими бреднями встречающихся на её пути людей. Вот собственно и все. Сюжета нет, развития нет, идеи и смысла тоже нет. Потрачено время впустую. Идти смотреть не советую. Награда за режиссерский дебют. За что, собственно?! Запомнила специально имя режиссера, больше на неё не пойду.
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