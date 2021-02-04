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I comete

Кометы, 2021

2021 / Франция
6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Небольшая деревня на Корсике. Дети резвятся на улицах, подростки хулиганят, взрослые обсуждают будущее, старики размышляют о течении времени. Те, кто всю жизнь провел в деревне, встречают тех, кто уезжал и вернулся. Семья и давние друзья вместе переживают эти дорогие сердцу минуты в горах. Под палящим солнцем, под раскаты смеха лето будто замедляет свой бег, но всё равно не в состоянии залечить все раны. Паскаль Таньяти родился в 1982 году в Аяччо, Корсика. Актер, сценарист, режиссер. Играл в кино и на сцене. «Кометы» ― его полнометражный дебют.

6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 4 февраля 2021
Возраст 18+
Режиссер
Паскаль Таньяти
В ролях
Жан-Кристоф Фолли
Жан-Кристоф Фолли
Седрик Аппиетто
Седрик Аппиетто
Джереми Альберти
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кометы 1 постер
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