Кометы, 2021

Небольшая деревня на Корсике. Дети резвятся на улицах, подростки хулиганят, взрослые обсуждают будущее, старики размышляют о течении времени. Те, кто всю жизнь провел в деревне, встречают тех, кто уезжал и вернулся. Семья и давние друзья вместе переживают эти дорогие сердцу минуты в горах. Под палящим солнцем, под раскаты смеха лето будто замедляет свой бег, но всё равно не в состоянии залечить все раны. Паскаль Таньяти родился в 1982 году в Аяччо, Корсика. Актер, сценарист, режиссер. Играл в кино и на сцене. «Кометы» ― его полнометражный дебют.