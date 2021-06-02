Плейлист, 2021

Софи 28 лет. Она хотела бы стать художником, но не училась в художественной школе. Она хотела бы найти любовь, но ждет, когда та сама постучится в ее дверь. Софи меняет любовников и работу. Она живет по принципу: «Сноси удары судьбы, а если понадобится – бей первой». У нее в голове крутится песня Дэниела Джонстона о том, что настоящая любовь в конце концов придет. -- Первый полнометражный фильм иллюстратора Нин Антико погружает нас в удивительно нескладную жизнь двух свободных и ярких молодых женщин. Эта «горько-сладкая», потешная и ультрасовременная комедия, дань уважения французской новой волне, очаровывает нас благодаря игре замечательного дуэта: Сары Форестье и Летиции Дош.