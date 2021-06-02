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Плейлист, 2021

2021 / Франция
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Софи 28 лет. Она хотела бы стать художником, но не училась в художественной школе. Она хотела бы найти любовь, но ждет, когда та сама постучится в ее дверь. Софи меняет любовников и работу. Она живет по принципу: «Сноси удары судьбы, а если понадобится – бей первой». У нее в голове крутится песня Дэниела Джонстона о том, что настоящая любовь в конце концов придет. -- Первый полнометражный фильм иллюстратора Нин Антико погружает нас в удивительно нескладную жизнь двух свободных и ярких молодых женщин. Эта «горько-сладкая», потешная и ультрасовременная комедия, дань уважения французской новой волне, очаровывает нас благодаря игре замечательного дуэта: Сары Форестье и Летиции Дош.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 14 августа 2021
Премьера в мире 2 июня 2021
Возраст 18+
В ролях
Сара Форестье
Сара Форестье
Летиция Дош
Летиция Дош
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Плейлист 2 постера
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