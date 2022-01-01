Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Жан-Кристоф Фолли
Жан-Кристоф Фолли
Jean-Christophe Folly
О персоне
Фильмография
Жан-Кристоф Фолли
Jean-Christophe Folly
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Карьера
Актер
Биография Жан-Кристофа Фолли
Развернуть
Фильмография Жан-Кристофа Фолли
Кометы
драма
2021, Франция
6.0
На вкус и цвет
комедия, драма
2018, Франция
5.0
Молодая женщина
драма, комедия
2017, Франция / Бельгия
6.0
Первый снег
драма
2013, Италия
6.0
Сонная болезнь
драма
2011, Германия / Франция / Нидерланды
6.0
35 стопок рома
драма
2008, Франция / Германия
7.0
Все фильмы
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось