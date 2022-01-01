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Натали Ришар

Nathalie Richard
Натали Ришар
Натали Ришар Nathalie Richard
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Дата рождения
6 января 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Натали Ришар

Родилась 6 января 1963 года. Париж, Франция.

Фильмография Натали Ришар
После любви
После любви
драма 2020, Великобритания
7.0
Молодая женщина
Молодая женщина
драма, комедия 2017, Франция / Бельгия
6.0
Зим и Компания
Зим и Компания
комедия 2005, Франция
6.0
Скрытое
Скрытое
драма, триллер 2005, Франция / Австрия / Германия / Италия
4.0
Развод
Развод
драма, комедия, мелодрама 2003, Франция / США
6.0
Ирма Веп
Ирма Веп
комедия, драма 1996, Франция
7.0
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