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Фильмография
Натали Ришар
Nathalie Richard
Киноафиша
Персоны
Натали Ришар
Натали Ришар
Nathalie Richard
Дата рождения
6 января 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Натали Ришар
Родилась 6 января 1963 года. Париж, Франция.
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