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Натали Ришар
Натали Ришар
Nathalie Richard
О персоне
Фильмография
Натали Ришар
Nathalie Richard
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Дата рождения
6 января 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Натали Ришар
Родилась 6 января 1963 года. Париж, Франция.
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Фильмография Натали Ришар
После любви
драма
2020, Великобритания
7.0
Молодая женщина
драма, комедия
2017, Франция / Бельгия
6.0
Зим и Компания
комедия
2005, Франция
6.0
Скрытое
драма, триллер
2005, Франция / Австрия / Германия / Италия
4.0
Развод
драма, комедия, мелодрама
2003, Франция / США
6.0
Ирма Веп
комедия, драма
1996, Франция
7.0
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