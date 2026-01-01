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Натали Ришар
Натали Ришар Nathalie Richard
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Натали Ришар

Nathalie Richard

Дата рождения
6 января 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Биография Натали Ришар

Родилась 6 января 1963 года. Париж, Франция.

Популярные фильмы

Двойник 7.7
Двойник (2023)
Загадочные убийства Агаты Кристи 7.5
Загадочные убийства Агаты Кристи (2009)
После любви 7.3
После любви (2020)

Фильмография Натали Ришар

Gavagai 6.3
Gavagai Gavagai
драма 2025, Германия / Франция
Здравствуй, грусть 5.6
Здравствуй, грусть Bonjour Tristesse
драма, мелодрама 2024, Канада / Франция / Германия
Смотреть трейлер Рецензия
Только ты и я 6.6
Только ты и я L'amour et les forêts
драма, триллер 2023, Франция
Смотреть трейлер
Двойник 7.7
Двойник Doppelgänger. Sobowtór
триллер 2023, Латвия / Польша
Королевство зверей 7
Королевство зверей Le règne animal
приключения, драма, фантастика 2023, Франция
Смотреть трейлер
Конанн 5.8
Конанн Conann
боевик, фэнтези 2023, Бельгия / Франция / Люксембург
Видения 5.4
Видения Visions
детектив, триллер 2023, Франция
Смотреть трейлер
Шофёр напрокат 6.3
Шофёр напрокат Marie-Line et son juge
комедия, драма 2023, Франция
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