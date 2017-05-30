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Мелкий фермер
Киноафиша Фильмы Мелкий фермер
Petit paysan

Мелкий фермер, 2017

2017 / Франция
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 30 мая 2017
В ролях
Сванн Арло
Сванн Арло
Сара Жиродо
Сара Жиродо
Изабель Канделье
Изабель Канделье
Були Ланнерс
Були Ланнерс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мелкий фермер 1 постер
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