Антигона, 2019

Жанр: криминал драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 7.0 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 1 час 49 минут Год выпуска 2019 Премьера онлайн 27 августа 2020 Премьера в мире 9 сентября 2019 Возраст 16+ Режиссер Софи Дерасп Все актеры и съемочная группа 1 постер

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