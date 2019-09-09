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Антигона Антигона
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Antigone

Антигона, 2019

2019 / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 27 августа 2020
Премьера в мире 9 сентября 2019
Возраст 16+
Режиссер
Софи Дерасп
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Антигона 1 постер
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