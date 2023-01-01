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Молодая женщина Молодая женщина
Киноафиша Фильмы Молодая женщина Награды и номинации фильма Молодая женщина
Jeune femme Молодая женщина 2017 / Франция / Бельгия
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Награды и номинации фильма Молодая женщина

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2017 Каннский кинофестиваль 2017
«Золотая камера» за лучший режиссерский дебют
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
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