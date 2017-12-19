«Молодая женщина»: Рецензия Киноафиши

Свалившаяся с неба

31-летняя Паула только что рассталась с фотографом, с которым прожила до этого десять лет. Вместе они много путешествовали и долгое время прожили в Мексике. Теперь девушка возвращается во Францию, в Париж, которому она совершенно не нужна. Она ничего не умеет и никогда не работала. Стыбрив у бывшего кота, Паула отправляется на поиски крова и какой-нибудь работы. Устроившись няней и консультантом в магазин, девушка вроде бы открывает себе дорогу к счастливой жизни с возможным будущим и перспективами. Но прошлое не оставляет ее и плетется по пятам. Мало того что Паула сама идет на контакт с матерью, отношения с которой разрушила давным-давно, так еще на горизонте вроде как появляется бывший, которому, видите ли, стало интересно, чего это она пропала, кота не вернула и на телефон не отвечает.

Кадр из фильма «Молодая женщина»

Своего рода блаженная Паула передвигается по Парижу, берет все, что неровно лежит (по крайней мере, поначалу), и ищет себя. На собеседованиях говорит все, что от нее хотят слышать, и с помощью своей наглости легко устраивается, но вот дальше… Потом все происходит по-разному: кто-то от нее с легкостью избавляется, другие дают шанс, а третьи признают в ней давно потерянную подругу, привечают, оставляют переночевать и даже кормят и дают деньги. Насмотревшись на то, как все устроено в реальности, Паула решает улучшить свою жизнь, помириться с мамой и, возможно, продолжить учебу, но где, когда и в какой области, непонятно.

Кадр из фильма «Молодая женщина»

Общий тон и бесшабашность главной героини напоминают любую работу Валерии Гай Германики, особенно последнюю «Да и да». Где персонажи тоже перемещались от одной вечеринки к другой, вели нелепые разговоры на вечные темы и представляли себя другими людьми. Паула не понимает, как это - повзрослеть, с трудом заботится о себе и постоянно ворчит на город и парижан. При этом девушке постоянно попадаются те, кто готов ей помочь или хотя бы надоумить. Она, как и героиня Кристен Стюарт из «Персонального покупателя», бесцельно перемещается по городу, работает, общается со своей подопечной и занимается делами только ей понятного толка.

Кадр из фильма «Молодая женщина»

Она совершенно не умеет следить даже за собой, но при этом берется за работу с ребенком. За это ей дают небольшой уголок и неплохо платят. Паула, как герои «Все пары делают это» и «Городские девчонки», на каком-то подсознательном уровне пытается заботиться о девочке, быстро понимая, хотя зрители осознают это еще раньше, что она такого же уровня развития, поэтому с ребенком ей легче, чем со взрослыми. А когда кажется, что она сейчас отдаст «своего» кота, точнее, оставит его в ветеринарной клинике, становится совсем плохо, но Паула передумывает, а это значит, что вместе со зрителями на нее с укоризной смотрит еще и домашний питомец.

Кадр из фильма «Молодая женщина»

Открытие Каннского кинофестиваля «Молодая женщина» - современная сказка о француженке 30+, которая при всех своих недостатках, как внешних, так и внутренних, способна позаботиться о себе или, по крайней мере, ей так кажется. Это такой необычный моноспектакль, где Паула, как пулемет, изрыгает из себя фразы, на ходу придумывает свою историю для каждого попадающегося на пути человека и постепенно осознает, что она хочет от жизни и кого желает видеть рядом, хотя, возможно, это всего лишь домыслы зрителей. У фильма очень приятный саундтрек, который первоначально успокаивает публику, чтобы та не так яростно и односторонне реагировала на главную героиню. Еще есть кот, который в итоге оказывается кошкой, с выражением морды, четко отражающим позиции как создателей, так и зрителей. А главное - красивый и всегда яркий Париж, способный влюбить в себя всех и дать надежду на будущее даже людям, давно потерявшим надежду или себя самих.

Дмитрий Бортников

Расписание и покупка билетов на фильм «Молодая женщина»