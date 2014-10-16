Молодая кровь

, 2014
Son of a Gun
Австралия / криминал, драма, боевик / 18+
О фильме

Джей и красавица Наташа любят друг друга. И всё бы ничего, если бы молодая пара не поучаствовала в ограблении века и не похитила груду золота. Но главная проблема в том, что предводитель их банды - легендарный грабитель Брэндан Линч, не собирается ни с кем делиться добычей. И вовсе не хочет никого отпускать «жить счастливо». Поэтому Джей с Наташей могут либо «умереть в один день», либо придумать собственный хитроумный план со счастливым концом.

В ролях

Брентон Туэйтс
Юэн МакГрегор
Алисия Викандер
Мэтью Нэйбл
Дэймон Херриман
Нэш Эдгертон
Режиссер Джулиус Эйвери
Сценарист Джулиус Эйвери, Джон Колли
Композитор Джед Курзель
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 1 ноября 2014
Премьера в мире 16 октября 2014
Дата выхода
16 октября 2014 Австралия
28 января 2015 Великобритания
14 апреля 2015 Германия
28 мая 2015 Греция
9 апреля 2015 Нидерланды
11 декабря 2014 США
1 мая 2015 Франция
26 марта 2015 Южная Корея 15
MPAA R
Сборы в мире $660 241
Производство Screen Australia, ScreenWest, Lotterywest
Другие названия
Son of a Gun, Hijo del crimen, Çete Oyunları, Fenegyerek, Filho do Crime, Ginklo sunus, Guns & Gold, Kan Kardeş, Le fils adoptif, Šah-mat, Sangue Jovem, Son of a Gun. Młoda krew, Spojenec, Syn zmaru, Värske veri, Ο νόμος της σιωπής, Молодая кровь, ガンズ＆ゴールド, 槍之子

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb

