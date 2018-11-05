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За сутки до высадки союзников в Нормандии отряд бравых десантников, приземлившихся на французской земле, отправляется в маленькую деревню с важным заданием – нужно отключить радиовышку, мешающую американским самолётам. Половина погибает ещё на подлёте, часть – сразу после приземления. В живых остаются несколько человек, главные из которых – чернокожий рядовой Бойс (Йован Адепо из фильма «Ограды»), новичок ни разу ещё не нюхавший пороха, и капрал Форд (Уайатт…