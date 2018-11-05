За сутки до высадки союзников в Нормандии отряд бравых десантников, приземлившихся на французской земле, отправляется в маленькую деревню с важным заданием – нужно отключить радиовышку, мешающую американским самолётам. Половина погибает ещё на подлёте, часть – сразу после приземления. В живых остаются несколько человек, главные из которых – чернокожий рядовой Бойс (Йован Адепо из фильма «Ограды»), новичок ни разу ещё не нюхавший пороха, и капрал Форд (Уайатт…
Фильм мне лично не понравился от слова совсем. Не люблю фильмы про фашистов и лабораторных чудовищ.. Но друзья остались в полном восторге..
Кровища, кровища, кровища) это, я вам скажу, на любителя. Очень динамично! Держит в напряжении! Юмор? Не заметил, но чувство юмора - понятие неоднозначное и у каждого своё.
Знал бы что там увижу - не пошёл бы, но при этом за эмоции поставлю 8/10)
P.S. На мой субъективный взгляд - кино не для девочек)
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