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Оверлорд Оверлорд
Киноафиша Фильмы Оверлорд Отзывы о фильме «Оверлорд»
Overlord Оверлорд 2018 / Великобритания
7.6 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Оверлорд»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

За сутки до высадки союзников в Нормандии отряд бравых десантников, приземлившихся на французской земле, отправляется в маленькую деревню с важным заданием – нужно отключить радиовышку, мешающую американским самолётам. Половина погибает ещё на подлёте, часть – сразу после приземления. В живых остаются несколько человек, главные из которых – чернокожий рядовой Бойс (Йован Адепо из фильма «Ограды»), новичок ни разу ещё не нюхавший пороха, и капрал Форд (Уайатт…

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Lyudmila 5 ноября 2018, 20:47
Оценка
Фильм понравился. Интересные актеры, внезапные, пугающие моменты, немного юмора.
5 ноября 2018, 20:47 Ответить
Владимир Сокольский 6 ноября 2018, 13:49
Фильм меня привлек своей сильной схожестью с серией компьютерных игр wolfenstein, точнее к части return to castle wolfenstein, однако это совсем не про него. Этот фильм берёт похожий концепт и раскручивают его по-своему, деля фильм на две части: экшен и ужасы, ловко переплетая их между собой не давая заскучать обычному зрителю. Грим, спецэффекты, операторская работа на высшем уровне, в IMAX довольно просто поверить, что перед героями стоит именно зомби, а не плохо загримированный актёр. Экшен, визуал, актёрская игра хороши, хотя и подводные камни тоже есть в виде сюжетных дыр и недосказанности. Так что я рекомендую к просмотру, бодренький атракцион на пару часов.
6 ноября 2018, 13:49 Ответить
rafik.ivanov.85 9 ноября 2018, 05:50
Оценка
Не плохой такой боевичек с элиментами ужаса, очень качественно снят , все на хорошем уровне. 5из5.
9 ноября 2018, 05:50 Ответить
blackcat8901 9 ноября 2018, 10:49
Оценка
Смотрели предпоказ на Старконе.
Фильм мне лично не понравился от слова совсем. Не люблю фильмы про фашистов и лабораторных чудовищ.. Но друзья остались в полном восторге..
9 ноября 2018, 10:49 Ответить
len4a188 11 ноября 2018, 16:25
Оценка
Фильм огонь. Нам понравилься, хотя и фантастика 😊боевик где и по смеяться ьсч можно, и не много жути есть😊кровь, мясо все показывают.
11 ноября 2018, 16:25 Ответить
SKY 14 ноября 2018, 10:58
Оценка
Фильм - огнище!) Идти обязательно) Оч качественный экшон)
14 ноября 2018, 10:58 Ответить
Виталий Климов 15 ноября 2018, 02:39
Оценка
Фильм средне . Есть пару моментов с эффектами неожиданностью , но как то впечатлений после выхода из зала особо не было.
15 ноября 2018, 02:39 Ответить
mr.dubalar 15 ноября 2018, 22:45
Оценка
Хороший боевик. Есть экшен, движ. Редко, но шутки тоже проскользали. Фильм одноразовый.
15 ноября 2018, 22:45 Ответить
appvlad001 16 ноября 2018, 20:13
Оценка
Чушь полнейшая! Зря потраченное время! Один вопрос-откуда такой рейтинг?!
16 ноября 2018, 20:13 Ответить
poshehonec 16 ноября 2018, 23:53
Оценка
Фильм, несомненно, волнующий! Давно не было такого, чтобы напряжение держало ещё некоторое время после сеанса. Но...
Кровища, кровища, кровища) это, я вам скажу, на любителя. Очень динамично! Держит в напряжении! Юмор? Не заметил, но чувство юмора - понятие неоднозначное и у каждого своё.
Знал бы что там увижу - не пошёл бы, но при этом за эмоции поставлю 8/10)
P.S. На мой субъективный взгляд - кино не для девочек)
16 ноября 2018, 23:53 Ответить
Roman Afa 17 ноября 2018, 11:23
Оценка
Очередной западный бред,насилие, убийство, жестокость...в помойку
17 ноября 2018, 11:23 Ответить
Александр Кантемиров 18 ноября 2018, 12:50
нормальный фильм. не прям страшный, но динамичный и достаточно мрачный.
18 ноября 2018, 12:50 Ответить
dk 18 ноября 2018, 13:02
Оценка
неплохо, но на один раз и забыть
18 ноября 2018, 13:02 Ответить
Roman Afa 18 ноября 2018, 16:58
Оценка
Лучше бы один сеанс показывали старые патриотические фильмы,для пользы дела,и чем больше тем лучше,типа Весна на заречной улице,и тд и тп,да еще в рамках культурного реанимирования.сделайте контракт со школами,водить детей на действительно нравственные старые фильмы,а ни на то,что вы показываете...
18 ноября 2018, 16:58 Ответить
пётр данещик 15 января 2019, 13:15
когда на двд
15 января 2019, 13:15 Ответить
Андрей Журба 10 февраля 2019, 04:34
Так , а где кловерфилд 4 ?
10 февраля 2019, 04:34 Ответить
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