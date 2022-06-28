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Джулиус Эйвери
Джулиус Эйвери
Julius Avery
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Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Джулиуса Эйвери
Родился в Австралии.
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Фильмография Джулиуса Эйвери
Самаритянин
фантастика, фэнтези, драма
2022, США
0.0
Оверлорд
боевик
2018, Великобритания
7.0
Молодая кровь
криминал, драма, боевик
2014, Австралия
6.0
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Рассел Кроу сыграет ведущую роль в мистическом триллере об экзорцизме
Фильм будет основан на реальных событиях.
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28 июня 2022 13:13
Постановщик «Оверлорда» снимет фильм на основе манги Gantz
Проектом занимаются студия Sony и сценарист «Стрелы».
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2 ноября 2021 16:25
На CinemaCon показали первые фрагменты из супергеройского фильма с Сильвестром Сталлоне «Самаритянин»
Лента, снятая еще в прошлом ноябре, была отложена из-за пандемии и выйдет только через год.
Написать
26 августа 2021 14:21
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