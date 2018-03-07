«Ограбление в ураган»: Рецензия Киноафиши

Силы природы на страже закона

Пока на американское побережье надвигается ураган, небольшая группа воров начинает свой дерзкий план ограбления. Маленький городок, через который проезжают фуры с деньгами, предназначенными для уничтожения в местном казначействе, становится идеальным местом преступления. Пока местное население экстренно эвакуируется, грабители вырубают связь и другие способы связаться с внешним миром. Но троица - метеоролог Уилл, федеральный агент Кейси и бывший военный, а теперь спившийся автомеханик Бриз, - вступает в неравный бой с превосходящим их по силам и вооружению преступниками. Стихия выступает на их стороне, а незадачливым ворам приходится искать новые пути отступления и возможности давления на героев, у которых есть шифр, способный отпереть сейф с 600 миллионами долларов.

Режиссер Роб Коэн, за плечами которого первые «XXX» и «Форсаж», продолжает радовать зрителей впечатляющими спецэффектами и залихватскими автопогонями и открывать широкой публике актеров, которые способны на большее. Сценаристы придумали вроде бы очень простую историю, диву только даешься, что до них это еще никто не использовал… При этом они постарались минимизировать диалоги и драматическую составляющую, оставив ее лишь для прописывания характеров героев. А основное время ушло на обязательное демонстрирование публике всех современных технических возможностей и устрашения публики ураганом, который может не только Элли унести в Изумрудный город, но и сровнять парочку городов с землей.

НКадр из фильма «Ограбление в ураган»

Оператор Шелли Джонсон («Парк Юрского периода 3», ремейк «Человека-волка») создал по-настоящему впечатляющую картину мрака и удручающей безнадеги. С первых кадров зрители сразу же верят в то, что героев накроет по самое не балуй, и лишь удача и случай могут помочь им выбраться если не сухими, то хотя бы живыми из всех передряг. Композитор Лорн Бэлф («Призрак в доспехах», «Геошторм») придумал такой звуковой ряд, который просто сметает публику из кресел и заставляет сражаться за свои места, как и героев картины, борющихся с ураганом.

Кадр из фильма «Ограбление в ураган»

Фильм стоит смотреть на самом большом экране и в технически совершенном зале, иначе можно что-то упустить и не прочувствовать весь ужас и страх перед страшенным ураганом, разносящим и убивающим все на своем пути. Продюсеры не поскупились на перевод картины в 3D формат, жаль до аймакса не дошли, тогда бы «Ограбление в ураган» и вовсе срывало бы башни кинозрителей не хуже главного природного врага героев картины. Создателям удалось отлично вписать множество параллелей с другими голливудскими хитами. Например, главный герой ездит на какой-то реалистичной версии бэтмобиля и ведет себя как настоящий профессор Лэнгдон из франшизы Дэна Брауна, а его партнерша по спасению государственных денег выбирает для пароля последовательность Фибоначчи. Герои обращаются с оружием не хуже, чем охотник на вампиров Блэйд и герои «Особо опасного» Тимура Бекмамбетова, а мальчики в желтых дождевиках продолжают появляться в каждом втором фильме. Финал «Ограбления в ураган» - это совершенно дикая смесь из «Форсажа», «Овердрайва» и «Безумного Макса: Дороги ярости».

Кадр из фильма «Ограбление в ураган»

В фильме нет голливудских звезд, да они и не нужны, все-таки первое место здесь держат спецэффекты и общий размах постановки. Зато на передний план выходят Тоби Кеббелл, чьим самым известным образом так и остался «Рок-н-рольщик» Гая Риччи, дочка Лиама Нисона из «Заложницы» Мэгги Грэйс и Райан Квантен, который со времен сериала «Настоящая кровь» так ничего более заметного и не сделал.

Картина «Ограбление в ураган» - настоящий олдскульный аттракцион, собранный из давно известных составляющих: моря спецэффектов, приличного и не очень юмора, а также отголосков других голливудских хитов. Это чуть менее двух часов залихватского зубодробительного экшна, плохой погоды и музыки, угнетающей и не дающей расслабиться в кинотеатральных креслах.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 8 марта 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Ограбление в ураган»