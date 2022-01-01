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Бен Кросс
Бен Кросс
Ben Cross
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Бен Кросс
Ben Cross
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Дата рождения
16 декабря 1947
Возраст
74 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Биография Бена Кросса
Родился 16 декабря 1947 года. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Бена Кросса
Зловещий свет
ужасы, триллер
2021, США
7.0
Последнее письмо от твоего любимого
драма, мелодрама
2021, Канада
6.0
Ограбление в ураган
боевик, триллер
2017, США
6.0
Обычный человек
триллер, боевик
2012, США / Шри-Ланка
5.0
День, когда земля замерзла (мини-сериал)
боевик
2011, Великобритания / Новая Зеландия
7.0
Бен Гур
боевик, приключения, драма
2010, Германия / Испания / Канада / США
6.0
Звездный путь
боевик, фантастика, драма
2009, США
7.0
Игра по-крупному
драма, комедия, боевик, триллер
2008, США
5.0
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