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Пока на американское побережье надвигается ураган, небольшая группа воров начинает свой дерзкий план ограбления. Маленький городок, через который проезжают фуры с деньгами, предназначенными для уничтожения в местном казначействе, становится идеальным местом преступления. Пока местное население экстренно эвакуируется, грабители вырубают связь и другие способы связаться с внешним миром. Но троица - метеоролог Уилл, федеральный агент Кейси и бывший военный, а теперь спившийся автомеханик Бриз, -…