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Ограбление в ураган Ограбление в ураган
Киноафиша Фильмы Ограбление в ураган Отзывы о фильме «Ограбление в ураган»
The Hurricane Heist Ограбление в ураган 2017 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Ограбление в ураган»

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Наша рецензия

Пока на американское побережье надвигается ураган, небольшая группа воров начинает свой дерзкий план ограбления. Маленький городок, через который проезжают фуры с деньгами, предназначенными для уничтожения в местном казначействе, становится идеальным местом преступления. Пока местное население экстренно эвакуируется, грабители вырубают связь и другие способы связаться с внешним миром. Но троица - метеоролог Уилл, федеральный агент Кейси и бывший военный, а теперь спившийся автомеханик Бриз, -…

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SKY 15 марта 2018, 09:29
Оценка
Задумка хорошоя, реализация убогая. Даже унылый Пассажир какой то более реальный)
5/10 - скорее нет
15 марта 2018, 09:29 Ответить
Petr Kochnev 15 марта 2018, 11:26
Оценка
Это наверное, самый невнятный фильм, который я посмотрел за последний год:(((. Хочется, чтобы кино шло без звука, потому что запредельно тупые диалоги актеров раздражают невероятно. Удивительно, но сама концепция (задумка) неплохая, поэтому и пошел на него. Также, снято все достаточно прилично (камера, спецэффекты). Подводя итог, все это не смогло исправить ситуацию. Фильм плохой, не советую тратить время.
15 марта 2018, 11:26 Ответить
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