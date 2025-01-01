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Киноафиша Фильмы Игра Ганнибала Цитаты из фильма Игра Ганнибала

Цитаты из фильма Игра Ганнибала

Cooper Если лев съедает кого-то, а ты его запираешь и говоришь: «Больше так не делай!», а потом через 10 лет выпускаешь — что будет?
🧡
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🥺
🤔
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Marshall [бросает пару наручников на стол перед сексуальным преступником] Надень их... или я её отпущу
[кивает на Энджи]
Marshall и её подруги тебя кастрируют
🧡
👏
🥺
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🥱
Marshall 80% сексуальных преступников совершают повторные преступления. 80%. Выпускают их на улицы — 7 из них за последний месяц освободились в радиусе 15 миль от этой школы. Это 5 из 7 активных хищников. Пока вы не устраните корень их инстинкта — гормоны — они будут повторять свои преступления. Если же вы это сделаете, процент рецидивов падает до 5%.
Cooper Нельзя думать, что кто-то обязательно совершит преступление, несмотря ни на какие социальные факторы. Это опасно узколобо. Это всё равно что считать, что все мусульмане — террористы.
Marshall Я не о цвете кожи говорю, а о бесконечном голосе в голове хищника. Который повторяет — сделай это, сделай это, сделай это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся фраза]
Simon Я хочу себя.
[последние реплики]
Simon Отпусти его
[его брат-близнец]
Simon или я засу эту х##ню ей в кееееееееееейант
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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