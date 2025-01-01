80% сексуальных преступников совершают повторные преступления. 80%. Выпускают их на улицы — 7 из них за последний месяц освободились в радиусе 15 миль от этой школы. Это 5 из 7 активных хищников. Пока вы не устраните корень их инстинкта — гормоны — они будут повторять свои преступления. Если же вы это сделаете, процент рецидивов падает до 5%.