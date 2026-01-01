Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Минка Келли
Minka Kelly
Киноафиша
Персоны
Минка Келли
Минка Келли
Minka Kelly
Дата рождения
24 июня 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Лос-Анджелес, США
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Минки Келли
Родилась 24 июня 1980 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
Развернуть
Популярные фильмы
7.8
Почти человек
(2013)
7.7
Девственница
(2014)
7.6
Мужчина ищет женщину
(2015)
Фильмография Минки Келли
6.5
Каньон Рэнсом
драма, мелодрама, вестерн
2025, США
6
Проблемы с шампанским
Champagne Problems
комедия, мелодрама
2025, США / Франция
Смотреть трейлер
4.8
Нервный срыв
Blackwater Lane
криминал, драма, ужасы
2024, США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.4
Мейер Лански
Lansky
биография, криминал, драма
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.8
В поисках счастья
She's in Portland
комедия, драма
2020, США
6.5
Игра Ганнибала
Nomis
триллер, боевик
2019, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.5
Титаны
драма, боевик, фантастика
2018, США
7.1
Булл
драма, криминал
2016, США
Показать еще
Новости о Минке Келли
К актерскому составу второго сезона «Эйфории» присоединились трое новых исполнителей
Фотофакт: стартовали съемки третьего сезона сериала «Титаны»
Сериал «Титаны» продлен на третий сезон
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)
Пакетики с силикагелем из коробок с обувью в помойки не выбрасываю: натурально спасают в быту и на даче
Никаких «продолжение следует»: 3 шикарных мини-сериала по Агате Кристи – завершились давно, так что смотрятся залпом
Без цензуры и купюр: «Шерлока» впервые превратят в сериал строго 18+ – детям такой детектив точно не покажешь
Казалось, хуже быть не может: 5-й сезон позорного «Ведьмака» от Netflix приказал долго жить – в 2026-м финала не дождётесь
Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
«Дом дракона 3» только закончился и вернется совсем не скоро: что известно о 4-м сезоне гражданской войны Таргариенов
«Смерть родителей и тяжелая психологическая травма»: новинка с Паламарчуком по уровню жести переплюнула «Невский»
Этот российский фильм запоем смотрели в 80 странах, сравнивая с «Бойцовским клубом», — а на родине он не отбил и половины бюджета
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить