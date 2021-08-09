Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Минка Келли
Минка Келли
Minka Kelly
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды и номинации
Вопросы и ответы
Минка Келли
Minka Kelly
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
24 июня 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
165 см
Биография Минки Келли
Родилась 24 июня 1980 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
Развернуть
Фильмография Минки Келли
Мейер Лански
биография, криминал, драма
2021, США
6.0
Игра Ганнибала
триллер, боевик
2019, США
6.0
За закатом рассвет
комедия, драма, мелодрама
2015, США
6.0
Мир, созданный без изъяна
драма
2015, США
5.0
Дворецкий
биография, драма
2013, США
7.0
Притворись моей женой
мелодрама, комедия
2011, США
8.0
Соседка
триллер, криминал
2010, США
7.0
500 дней лета
комедия, драма, мелодрама
2009, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
К актерскому составу второго сезона «Эйфории» присоединились трое новых исполнителей
Среди них звезда «Титанов» и хип-хоп музыканты.
Написать
9 августа 2021 15:10
Фотофакт: стартовали съемки третьего сезона сериала «Титаны»
Третья порция эпизодов задержалась.
Написать
16 октября 2020 11:01
Сериал «Титаны» продлен на третий сезон
Его премьера намечена на осень следующего года.
Написать
12 ноября 2019 10:37
Все новости
Статьи о персоне
Похожи как две капли: голливудские звезды и их «двойники» из прошлого
Близнецы, родственники или реинкарнация? Чем похожи и различны знаменитости разных веков.
4 комментария
20 ноября 2018 00:06
Все статьи
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России