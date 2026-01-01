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Минка Келли
Минка Келли Minka Kelly
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Минка Келли

Minka Kelly

Дата рождения
24 июня 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Лос-Анджелес, США
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Биография Минки Келли

Родилась 24 июня 1980 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Популярные фильмы

Почти человек 7.8
Почти человек (2013)
Девственница 7.7
Девственница (2014)
Мужчина ищет женщину 7.6
Мужчина ищет женщину (2015)

Фильмография Минки Келли

Каньон Рэнсом 6.5
Каньон Рэнсом
драма, мелодрама, вестерн 2025, США
Проблемы с шампанским 6
Проблемы с шампанским Champagne Problems
комедия, мелодрама 2025, США / Франция
Смотреть трейлер
Нервный срыв 4.8
Нервный срыв Blackwater Lane
криминал, драма, ужасы 2024, США
Смотреть трейлер
Мейер Лански 6.4
Мейер Лански Lansky
биография, криминал, драма 2021, США
Смотреть трейлер Рецензия
В поисках счастья 5.8
В поисках счастья She's in Portland
комедия, драма 2020, США
Игра Ганнибала 6.5
Игра Ганнибала Nomis
триллер, боевик 2019, США
Смотреть трейлер Рецензия
Титаны 7.5
Титаны
драма, боевик, фантастика 2018, США
Булл 7.1
Булл
драма, криминал 2016, США
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Новости о Минке Келли
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Фотофакт: стартовали съемки третьего сезона сериала «Титаны»
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Сериал «Титаны» продлен на третий сезон
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