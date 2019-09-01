«Игра Ганнибала»: Рецензия Киноафиши

«Игра Ганнибала» не имеет никакого отношения к знаменитому и любимому многими Ганнибалу Лектеру. Вот, что нужно знать всем, кто собирается на этот фильм ради фигуры знаменитого маньяка-каннибала. И Супермен-Ведьмак в этом фильме ни разу не расстаётся с уродливым свитером - сообщаем тем, кто мечтает полюбоваться стальным торсом Генри Кавилла. Груди Александры Даддарио вам так же не покажут, поклонники «Настоящего детектива». А сэр Бен Кингсли давно уже, как и сэр Энтони Хопкинс (привет, оригинальный Ганнибал), замечен в ролях «на уплату ипотеки». Напоследок добавим, что один известный киносайт с помощью экс-кинокритика и ныне режиссёра Романа Волобуева уже разоблачил российских прокатчиков, которые решили усилить позиции фильма в прокате с помощью личной фантазии и локализации и… получаем фильм, который уже хочется посмотреть, чтобы понять, что же это за диво такое, что на него все подписались? «Игра Ганнибала» — классический триллер о поимке маньяка, который много лет безнаказанно действовал на территории маленького северного городка (канадский Виннипег стал площадкой для съёмки). И вроде бы злодей попался, но злодеяния не прекращаются. А значит одержимому безопасностью своей дочери детективу, несчастному в личной жизни психиатру и разочаровавшемуся в правосудии судье нужно найти двойное дно в этом ментальном чемодане маньяка Саймона и вскрыть его.

Идея, способная привлечь в кинотеатры любителей хитроумных триллеров, попросту задохнулась под массой известных лиц и неистовым желанием актёра Брендана Флетчера сыграть психопата, как это сделал бы сам Сэм Рокуэлл — именно он представляется в идеальном касте идеального фильма с аналогичной идеей, но лучшей реализацией. Или можно всё свалить на человека по имени Дэвид Рэймонд, который написал сценарий Nomis (оригинальное название картины) и сам же его экранизировал. За плечами у режиссёра короткий метр и вот это. И, кажется, он очень старался. Но слишком многое он хотел рассказать и показать за час и 35 минут.

Игра Ганнибала

Внутри одного фильма развивается несколько самостоятельных историй, каждая из которых пихает другую, и в итоге все оказываются за рамками экрана. Генри Кавилл, очевидно уставший блистать мускулатурой и красотой, запирает своего героя в растянутых свитерах и коконе страха. Его линия — линия отца, для которого поимка каждого маньяка — личное дело, потому что у него подрастает дочь. А его повестка — социальные сети, которые лишь добавили зла в этом мире, и теперь неизвестные дядьки угрожают безопасности неразборчивых юных дев. Проблема лишь в том, что своё гениальное расследование герой Кавилла способен провести лишь с помощью всевидящего ока спецслужб, которым он раздаёт задания найти то или это. Да и тема соцсетей довольно быстро сходит на нет. Ведь маньяк действует довольно олдскульно: сам заманивает жертву, мучает её, бегает за ней, если она находит шанс сбежать.

У Кавилла получилось изуродовать себя, точнее упростить. Но вот смыть с лица уверенность в себе и своей силе не очень. Рядом с кинодочерью-подростком он выглядит, скорее, как старший брат. Не столько потому, что юн (36 так-то), сколько из-за мальчишеской озорной ухмылки, «Смотрите, ребята, я снимаюсь в кино!». Он ответственно бегает на протяжение всего фильма, а так же ходит, ездит, утомлённо падает на кровать — в общем, отвечает практически за всю активную составляющую этого фильма. Но понять, почему этот парень такой хороший следак, не предоставляется ни единого шанса. Он якобы измучен прошлым, но годы суперменства так выхолили актёра, что сойти за измученного в этой короткой истории попросту не получается. А монологи, прописанные по принципу «ну вы сами там додумайте», дают не столько пищу для ума, сколько кислоту для раздражения. Герои перебрасываются фразами-выжимками из диалогов, которые зрителям явно забыли показать. Оттого история каждого выглядит незаконченной.

Ещё больше не повезло Александре Даддарио. Сценарист и режиссёр предложил ей роль умной, но несчастной женщины-психолога, единственной в этом мире сильных мужчин, которым она продолжает доказывать, что и от неё есть польза. От кино, сшитого из стереотипов о фильмах про маньяков, хочется как минимум такого же стереотипного психолога: тонкого, рефлексирующего и ошеломляюще точного в нужный момент. Как мямля Рэйчел внезапно приходит к осознанию диссоиативного расстройства личности и выдаёт, что одна из личностей — знаменитый маньяк Лектор, кажется, не понимают даже участники процесса. Она просто выдаёт эту новость, как было прописано в сценарии, хотя наверняка, согласно классической актёрской школе, прожила всё расследование где-то у себя в голове. Но претензиия всё та же: покажите нам хоть что-то, что даст нам, зрителям, ту же подсказку. Ведь самая интересная часть при просмотре триллеров и детективов - это игра на опережение: кто быстрее вычислит злодея — главный герой или зритель? Но именно играть со зрителем Дэвида Рэймонда, видимо, не обучили. Он рубит свой свой фильм массивными кусками, заполняя каждый из них известным лицом. Даже на третьем плане можно обнаружить Стэнли Туччи и Нэйтана Филлиона. Но зачем - не очень понятно (автор этого текста вспомнил об их появлении только после того, как открыл карточку фильма на сайте).

Самая вменяемая часть сюжета принадлежит Бену Кингсли. Она же и самая клишированная. Оскароносный сэр плавает в позе распятого Христа, который, как мы помним, страдал на кресте за грехи всего человечества, — более лобовой метафоры придумать сложно. Режиссёр старательно наполняет свой тёмный маньячный фильм кадрами, которые, по его представлениям о красоте, можно ставить на скриншоты или альтернативные постеры. Логово карателя Кингсли отличается от логова маньяка Саймона лишь красками. А оба героя застыли на противоположных чашах весов, и раз не прав один, значит не слишком-то прав и другой. Этот фильм о маниакальной одержимости сам напрашивается на анализ. Ведь по итогу маньяки в нём абсолютно все. Вопрос лишь в том, кого зрители будут готовы оправдать, а кого нет. Но для того, чтобы анализировать «Игру Ганнибала», её для начала надо досмотреть. И вот тут начинаются проблемы. Ведь если вы не киноманьяк, никакая стоимость билета не удержит вас в кресле. Поверьте человеку, который досмотрел фильм лишь с третьего раза.

Вероника Скурихина