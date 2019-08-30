Наша рецензия

«Игра Ганнибала» не имеет никакого отношения к знаменитому и любимому многими Ганнибалу Лектеру. Вот, что нужно знать всем, кто собирается на этот фильм ради фигуры знаменитого маньяка-каннибала. И Супермен-Ведьмак в этом фильме ни разу не расстаётся с уродливым свитером - сообщаем тем, кто мечтает полюбоваться стальным торсом Генри Кавилла. Груди Александры Даддарио вам так же не покажут, поклонники «Настоящего детектива». А сэр Бен Кингсли давно уже, как и сэр Энтони…