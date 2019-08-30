Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беглец" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Игра Ганнибала Игра Ганнибала
Киноафиша Фильмы Игра Ганнибала Отзывы о фильме «Игра Ганнибала»
Nomis Игра Ганнибала 2019 / США
6.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Игра Ганнибала»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

«Игра Ганнибала» не имеет никакого отношения к знаменитому и любимому многими Ганнибалу Лектеру. Вот, что нужно знать всем, кто собирается на этот фильм ради фигуры знаменитого маньяка-каннибала. И Супермен-Ведьмак в этом фильме ни разу не расстаётся с уродливым свитером - сообщаем тем, кто мечтает полюбоваться стальным торсом Генри Кавилла. Груди Александры Даддарио вам так же не покажут, поклонники «Настоящего детектива». А сэр Бен Кингсли давно уже, как и сэр Энтони…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
saaaaa.2020 30 августа 2019, 10:16
Оценка
Норм фильмец
30 августа 2019, 10:16 Ответить
Роман Полянский 30 августа 2019, 16:00
Оценка
Фильм хороший, да вот прокатчики наши вообще оборзели! Фильм не имеет никакого отношения к Ганнибалу Лектору! Его просто сюда запихнули с целью наживы и ничего более. Кроме того, они ещё и переозвучили реплики так, чтобы фильм имел хоть какую-то связь с Лектором! Т.е. наши прокатчики решили себе же палки в колёса поставить, молодцы. Молодцы!

Такая же ситуация с "Омен: Перерождение", хотя на деле он называется: "Одарённый" или "Вундеркинд". Про "Пункт Назначения: Смайл" я уж промолчу.
30 августа 2019, 16:00 Ответить
Ольга Ястребова 1 сентября 2019, 22:16
Оценка
Мне не понравился. Много заимствований из других фильмов. Актеры хорошие, а сюжетец - поналяпали отовсюду из разных хороших фильмов по куску, ничего нового. Можно было не ходить.
1 сентября 2019, 22:16 Ответить
Луйсняк Григорян 2 сентября 2019, 10:18
Оценка
Фильм задуман интернсно... Снят неплохо... НО недокрутили. Концовка нудная. Да и от фильма, в названии которого звучит Ганнибал я ожидала бОльшего...
2 сентября 2019, 10:18 Ответить
Кристина Котова 8 сентября 2019, 06:38
Оценка
Норм фильм
8 сентября 2019, 06:38 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 37 комментариев
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх 4 комментария
Астрал. Семейный обряд
Астрал. Семейный обряд 9 комментариев
Брат 2
Брат 2 6 комментариев
Праведник
Праведник 132 комментария
Чебурашка
Чебурашка 386 комментариев
Птица счастья
Птица счастья 1 комментарий
Король неба 6 комментариев
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Остров иллюзий
Остров иллюзий
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Kinoafisha.info App