Все пары делают это, 2017

Режиссер и актер французской комедии «В первый раз» Максим Говаре снял свою новую романтическую комедию «Все пары делают это». В ролях снялись такие актеры, как Венсан Эльбаз («Пряности и радости», «Распутницы»), Лоранс Арне («Жмот»), Жан Франсуа Кэйри («1+1») и многие другие.
Сюжет расскажет о парне по имени Адриан, который никак не может повзрослеть и взять на себя ответственность за отношения со своей девушкой. Тогда Мод решает бросить непутевого Адриана, но он не желает принимать ее отказ и начинает доказывать себе и возлюбленной, что может стать серьезным мужчиной. Ради этого он организовал частный детский сад на дому, но это грозит обернуться куда большими проблемами, чем просто инфантилизм главного героя.
- Максим Говаре не только стал режиссером фильма, но и сам написал к нему сценарий
- В официальном трейлере к фильму звучит песня Boney M - Daddy cool, именно так картина называется в оригинале
«Я хочу завести детей, но у меня уже есть один ребенок – это мой парень», – подумала успешная красавица Мод и решила исправить ситуацию… выгнав бойфренда из дому! Но настоящие оболтусы так просто не сдаются, тем более если им негде жить. Отказавшись съезжать с квартиры, затейник Андриан начал мстить своей второй половине и ее новому любовнику. Он даже организовал детский сад на дому. Воспитание детей отпетым хулиганом с кучей вредных привычек должно было вдохновить Мод его простить. Но план Адриана обернулся уморительной катастрофой для обоих...