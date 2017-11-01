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Daddy cool

Все пары делают это, 2017

2017 / Франция
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Герой открывает детский сад на дому, чтобы доказать свою ответственность возлюбленной
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер и актер французской комедии «В первый раз» Максим Говаре снял свою новую романтическую комедию «Все пары делают это». В ролях снялись такие актеры, как Венсан Эльбаз («Пряности и радости», «Распутницы»), Лоранс Арне («Жмот»), Жан Франсуа Кэйри («1+1») и многие другие.

Сюжет расскажет о парне по имени Адриан, который никак не может повзрослеть и взять на себя ответственность за отношения со своей девушкой. Тогда Мод решает бросить непутевого Адриана, но он не желает принимать ее отказ и начинает доказывать себе и возлюбленной, что может стать серьезным мужчиной. Ради этого он организовал частный детский сад на дому, но это грозит обернуться куда большими проблемами, чем просто инфантилизм главного героя.

 

- Максим Говаре не только стал режиссером фильма, но и сам написал к нему сценарий

- В официальном трейлере к фильму звучит песня Boney M - Daddy cool, именно так картина называется в оригинале

«Я хочу завести детей, но у меня уже есть один ребенок – это мой парень», – подумала успешная красавица Мод и решила исправить ситуацию… выгнав бойфренда из дому! Но настоящие оболтусы так просто не сдаются, тем более если им негде жить. Отказавшись съезжать с квартиры, затейник Андриан начал мстить своей второй половине и ее новому любовнику. Он даже организовал детский сад на дому. Воспитание детей отпетым хулиганом с кучей вредных привычек должно было вдохновить Мод его простить. Но план Адриана обернулся уморительной катастрофой для обоих...

5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 14 декабря 2017
Премьера в мире 1 ноября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Максим Говаре
Максим Говаре
В ролях
Венсан Эльбаз
Венсан Эльбаз
Лоранс Арне
Лоранс Арне
Грегори Фетусси
Грегори Фетусси
Бернар Ле Кок
Бернар Ле Кок
Ванесса Демуи
Ванесса Демуи
Все актеры и съемочная группа
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Проведя вместе бунтарскую молодость, Адриан и Мод даже не заметили, как стали сначала парой, а потом семьей. Сделав татуировки, они признались друг другу в вечной любви. Прошло время - Мод стала известной писательницей, Адриан, не желая меняться, по-прежнему занимается своим магазином виниловых пластинок, редко находя достойного покупателя, а остальное время тратит на развлечения и выпивку. Мод все чаще приходит к мысли, что с таким человеком вряд ли можно завести детей, ведь он сам, как…
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prinkipium.irk 16 декабря 2017, 16:03
Комедия бомба. В стиле безумной свадьбы. Только вопрос не национальности в семье, а появление детей и влияние детей на доселе эгоистичный образ… Читать дальше…
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