Между двумя мирами, 2021

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о выходе в прокат О фильме Известная писательница, уезжает жить на север Франции, чтобы провести исследование для своей новой книги. Не раскрывая своей личности, ее нанимают уборщицей. В этой новой роли она на собственном опыте испытывает финансовую нестабильность. Развернуть 6.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9 Продолжительность 1 час 46 минут Год выпуска 2021 Режиссер Эммануэль Каррере В ролях Элен Ламберт Луиза Почецкая Стив Папагианнис Ауде Рюйтер Все актеры и съемочная группа 1 постер

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