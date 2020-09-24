Роскошный цветок, 2020

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о выходе в прокат 6.3 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3 Продолжительность 1 час 45 минут Год выпуска 2020 Премьера онлайн 28 октября 2021 Премьера в мире 24 сентября 2020 Возраст 18+ Режиссер Пьер Пино В ролях Катрин Фро Фатсах Буяхмед Оливия Коте Мари Петьё Манель Фульгок Все актеры и съемочная группа 1 постер

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