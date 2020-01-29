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Когда у тебя взрослая 30-ти летняя дочь, у которой есть уже своя семья, то стоит ожидать, что однажды она скажет: «поздравляю, мама, ты стала бабушкой!». Для Мадо (Жюльет Бинош) и Аврил (Камилль Коттен) это стало шансом раз и навсегда решить, кто в семье мать, а кто дочь. «Ой, мамочки» Ноеми Саглио – это животрепещущая, полная драмы и фарса картина про... беременность. Дети – это, безусловно, ответственность, кому как ни любвеобильным французам знать…