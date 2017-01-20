SuperАлиби, 2017

Фильм «Super Алиби» снял Филипп Лашо, известный своими комедиями «Superнянь» и «Superнянь 2». В этот раз он также самостоятельно сыграл в картине главную роль. К нему присоединились такие актёры, как Элоди Фонтан («Безумная свадьба»), Жюльен Аррути («Париж любой ценой»), Тарек Будали, Дидье Бурдон («Джеки в царстве женщин»), Натали Бай («Это всего лишь конец света») и другие.

В центре сюжета картины «Super Алиби» окажется молодой предприниматель по имени Грег. Благодаря своей изобретательности и воображению, он нашёл способ нажиться на человеческих проблемах. Дело в том, что у главного героя есть свой сайт, где он запросто придумает самое убедительное алиби нуждающимся в нём клиентам. Но тут в его жизнь врывается любовь. Девушку зовут Фло, и она больше всего на свете презирает ложь...