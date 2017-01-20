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SuperАлиби SuperАлиби
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Alibi.com

SuperАлиби, 2017

2017 / Франция
6.7 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Super Алиби» снял Филипп Лашо, известный своими комедиями «Superнянь» и «Superнянь 2». В этот раз он также самостоятельно сыграл в картине главную роль. К нему присоединились такие актёры, как Элоди Фонтан («Безумная свадьба»), Жюльен Аррути («Париж любой ценой»), Тарек Будали, Дидье Бурдон («Джеки в царстве женщин»), Натали Бай («Это всего лишь конец света») и другие.

В центре сюжета картины «Super Алиби» окажется молодой предприниматель по имени Грег. Благодаря своей изобретательности и воображению, он нашёл способ нажиться на человеческих проблемах. Дело в том, что у главного героя есть свой сайт, где он запросто придумает самое убедительное алиби нуждающимся в нём клиентам. Но тут в его жизнь врывается любовь. Девушку зовут Фло, и она больше всего на свете презирает ложь...

- Практически все исполнители главных ролей играли в фильмах Филиппа Лашо «Superнянь» и «Superнянь 2»

- Оригинальное название картины «Alibi.com» 

Нужно алиби, чтобы например, в тайне от супруги спокойно отдохнуть с друзьями на футболе? Вам поможет агентство по созданию алиби. Этот стартап Грега и его команды уже получил оглушительный успех….
Но когда он встречает Фло, девушку своей мечты, которая презирает всех лгунов и изменщиков, ему приходиться скрывать род своей деятельности. Паутина лжи Грега становится настолько сложной, что даже лучшему лжецу в мире придется изрядно изловчиться, чтобы выкрутиться из нее….

6.7 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 8 марта 2017
Премьера в мире 20 января 2017
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Филипп Лашо
Филипп Лашо
В ролях
Филипп Лашо
Филипп Лашо
Жюльен Аррути
Жюльен Аррути
Тарек Будали
Тарек Будали
Дидье Бурдон
Дидье Бурдон
Натали Бай
Натали Бай
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма SuperАлиби 1 постер
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SuperАлиби смотреть онлайн

SuperАлиби
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Наша рецензия
Чудесным подарком на 8 марта стал фильм «SuperАлиби» от Филиппа Лашо. В этой организации он же сыграл роль Грега, владельца компании alibi.com, которая занимается созданием искусного оправдания для тех, кто хочет жить хорошо, но боится общественного осуждения. Его клиентами становятся лжецы, изменщики, эгоисты, составляющие, оказывается, добрую половину человечества. Фильм – красноречивый букет о человеческих пороках, поданный с юмором, долей ехидства и истинно…
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Сергей Белов 14 марта 2017, 00:53
Отличный фильм. Шикарный юмор. Давно не смеялся от начала до конца фильма. Всего 2-3 пошлых шутки. Рекомендую посмотреть.
Ирина 21 марта 2017, 00:56
Отличная комедия как для семейного, так и для просмотра с любимым!
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26 голосов
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