SuperАлиби, 2017

Фильм «Super Алиби» снял Филипп Лашо, известный своими комедиями «Superнянь» и «Superнянь 2». В этот раз он также самостоятельно сыграл в картине главную роль. К нему присоединились такие актёры, как Элоди Фонтан («Безумная свадьба»), Жюльен Аррути («Париж любой ценой»), Тарек Будали, Дидье Бурдон («Джеки в царстве женщин»), Натали Бай («Это всего лишь конец света») и другие.
В центре сюжета картины «Super Алиби» окажется молодой предприниматель по имени Грег. Благодаря своей изобретательности и воображению, он нашёл способ нажиться на человеческих проблемах. Дело в том, что у главного героя есть свой сайт, где он запросто придумает самое убедительное алиби нуждающимся в нём клиентам. Но тут в его жизнь врывается любовь. Девушку зовут Фло, и она больше всего на свете презирает ложь...
- Практически все исполнители главных ролей играли в фильмах Филиппа Лашо «Superнянь» и «Superнянь 2»
- Оригинальное название картины «Alibi.com»
Нужно алиби, чтобы например, в тайне от супруги спокойно отдохнуть с друзьями на футболе? Вам поможет агентство по созданию алиби. Этот стартап Грега и его команды уже получил оглушительный успех….
Но когда он встречает Фло, девушку своей мечты, которая презирает всех лгунов и изменщиков, ему приходиться скрывать род своей деятельности. Паутина лжи Грега становится настолько сложной, что даже лучшему лжецу в мире придется изрядно изловчиться, чтобы выкрутиться из нее….