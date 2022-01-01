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Катрин Жакоб
Катрин Жакоб
Catherine Jacob
О персоне
Фильмография
Катрин Жакоб
Catherine Jacob
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Дата рождения
16 декабря 1956
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Катрин Жакоб
Родилась 16 декабря 1956 года. Париж, Франция.
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Фильмография Катрин Жакоб
Парни не танцуют
комедия
2022,
7.0
На вкус и цвет
комедия, драма
2018, Франция
5.0
Ой, мамочки
комедия
2017, Франция
5.0
Случайно беременна
комедия
2016, Франция
6.0
Развод по-французски
мелодрама, комедия
2014, Франция / Италия
6.0
Мертвенно-бледный
ужасы, фэнтези
2011, Франция
5.0
Чужой ребенок
драма
2006, Франция
0.0
Кто убил Бэмби?
триллер
2003, Франция
6.0
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