«Ой, мамочки»: Рецензия Киноафиши

Ну какая из мамы мама?

Когда у тебя взрослая 30-ти летняя дочь, у которой есть уже своя семья, то стоит ожидать, что однажды она скажет: «поздравляю, мама, ты стала бабушкой!». Для Мадо (Жюльет Бинош) и Аврил (Камилль Коттен) это стало шансом раз и навсегда решить, кто в семье мать, а кто дочь.

«Ой, мамочки» Ноеми Саглио – это животрепещущая, полная драмы и фарса картина про... беременность. Дети – это, безусловно, ответственность, кому как ни любвеобильным французам знать об этом. А посему, первый посыл, который обрушивается с экрана, это «любишь сексом заниматься – люби и беременной бегать». Правда, потом он превращается в «любви и беременность с истериками не помеха» с поучительной и наглядной демонстрацией того, что женщина в положении способна не только майонез с вареньем за обе щеки уплетать.

Кадр из фильма «Ой, мамочки»

Стараниями Матьё Шедид, великолепное музыкальное сопровождения сглаживает возможные острые углы повествования, наполняя сцены истинно французской непринужденностью и оптимизмом. В фильме достаточно ярко представлено отношение общества к беременности в разном возрасте: начиная от подросткового, в котором Мадо как раз и родила Аврил, и заканчивая 30 и 40 годами. Для кого-то ребенок в преклонном возрасте – взвешенное и обдуманное решение. А для кого-то оно становится таковым лишь когда встает вопрос об аборте.

Кадр из фильма «Ой, мамочки»

Как, например, для Мадо. «Ну какая из мамы мама?» - восклицает ее дочь. Аврил, конечно, можно понять: в свои сорок с небольшим ее моложавую и легкомысленную легко принимают за сестру, а в домашних делах и вовсе не понять, кто на самом деле кого произвел на свет. Поэтому и решение не прерывать неожиданную беременность со стороны инфантильной Мадо, которая лет десять живет у своей дочери с мужем на шее, воспринимается на первых порах как каприз в стиле «я тоже хочу!». Лишь спустя некоторое время Мадо начинает задумываться над тем, что же значит родить ребенка, и для нее наступает период поиска себя и переосмысления своих жизненных принципов. Вспомнить о забытых пуантах, попытаться наверстать с дочерью и бывшим мужем упущенное, перестать стрекозой летать по веткам, но, при этом, не потерять себя; Жюльет Бинош с такой легкостью выделывает несложные пируэты, как будто живот – не тяжкий груз и причина постоянной боли в пояснице, а багаж из радости, счастья и тепла.

Кадр из фильма «Ой, мамочки»

А вот героиня Камилль Коттен куда тяжелее переносит беременность: на ней сказываются и заботы о собственной матери, и давление со стороны мужа и его семьи, а тут еще и обоняние обостряется, и Аврил оказывается в шаге от того, чтобы стать безработной. Уставшая, злая, с трудом справляющаяся с гормонами женщина готова бросаться на каждого, кто как-то неправильно посмотрит на нее. Кроме своего отца Марка (Ламбер Вильсон) с которым и у Камиль, и у Жюльет на экране химии больше, чем друг с другом или любым другим актером. Именно взаимоотношения Мадо, Аврил и Марка становятся центром повествования; при этом, большее количество экранного времени все же уделено Коттен, которая наконец-то срывает с себя оковы правильной и скучной жены, открывая в себе склонность к авантюрам и безумствам. Прямо как у ее матери.

Кадр из фильма «Ой, мамочки»

В «Ой, мамочки» беременность показывается так по-французски легко и эмоционально, что это становится заразительным. К концу фильма кажется, что беременные уже все – и мать, и дочь, и отец, и муж, и его родители, и акушер и даже парикмахер. Вместе с тем в картине затронуты достаточно сложные темы, о которых стоило бы задуматься всем: и чайлдфри, и будущим матерям и отцам, и тем, кто когда-нибудь хотел бы завести ребенка.

Потапова Галина

Фильм в прокате с 13 апреля 2017 года

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