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Киноафиша Рецензии «Ой, мамочки»: Рецензия Киноафиши

«Ой, мамочки»: Рецензия Киноафиши

14 апреля 2017 00:00
«Ой, мамочки»: Рецензия Киноафиши
Ну какая из мамы мама?

Когда у тебя взрослая 30-ти летняя дочь, у которой есть уже своя семья, то стоит ожидать, что однажды она скажет: «поздравляю, мама, ты стала бабушкой!». Для Мадо (Жюльет Бинош) и Аврил (Камилль Коттен) это стало шансом раз и навсегда решить, кто в семье мать, а кто дочь.

«Ой, мамочки» Ноеми Саглио – это животрепещущая, полная драмы и фарса картина про... беременность. Дети – это, безусловно, ответственность, кому как ни любвеобильным французам знать об этом. А посему, первый посыл, который обрушивается с экрана, это «любишь сексом заниматься – люби и беременной бегать». Правда, потом он превращается в «любви и беременность с истериками не помеха» с поучительной и наглядной демонстрацией того, что женщина в положении способна не только майонез с вареньем за обе щеки уплетать.

Кадр из фильма «Ой, мамочки»
Кадр из фильма «Ой, мамочки»

Стараниями Матьё Шедид, великолепное музыкальное сопровождения сглаживает возможные острые углы повествования, наполняя сцены истинно французской непринужденностью и оптимизмом. В фильме достаточно ярко представлено отношение общества к беременности в разном возрасте: начиная от подросткового, в котором Мадо как раз и родила Аврил, и заканчивая 30 и 40 годами. Для кого-то ребенок в преклонном возрасте – взвешенное и обдуманное решение. А для кого-то оно становится таковым лишь когда встает вопрос об аборте.

Кадр из фильма «Ой, мамочки»
Кадр из фильма «Ой, мамочки»

Как, например, для Мадо. «Ну какая из мамы мама?» - восклицает ее дочь. Аврил, конечно, можно понять: в свои сорок с небольшим ее моложавую и легкомысленную легко принимают за сестру, а в домашних делах и вовсе не понять, кто на самом деле кого произвел на свет. Поэтому и решение не прерывать неожиданную беременность со стороны инфантильной Мадо, которая лет десять живет у своей дочери с мужем на шее, воспринимается на первых порах как каприз в стиле «я тоже хочу!». Лишь спустя некоторое время Мадо начинает задумываться над тем, что же значит родить ребенка, и для нее наступает период поиска себя и переосмысления своих жизненных принципов. Вспомнить о забытых пуантах, попытаться наверстать с дочерью и бывшим мужем упущенное, перестать стрекозой летать по веткам, но, при этом, не потерять себя; Жюльет Бинош с такой легкостью выделывает несложные пируэты, как будто живот – не тяжкий груз и причина постоянной боли в пояснице, а багаж из радости, счастья и тепла.

Кадр из фильма «Ой, мамочки»
Кадр из фильма «Ой, мамочки»

А вот героиня Камилль Коттен куда тяжелее переносит беременность: на ней сказываются и заботы о собственной матери, и давление со стороны мужа и его семьи, а тут еще и обоняние обостряется, и Аврил оказывается в шаге от того, чтобы стать безработной. Уставшая, злая, с трудом справляющаяся с гормонами женщина готова бросаться на каждого, кто как-то неправильно посмотрит на нее. Кроме своего отца Марка (Ламбер Вильсон) с которым и у Камиль, и у Жюльет на экране химии больше, чем друг с другом или любым другим актером. Именно взаимоотношения Мадо, Аврил и Марка становятся центром повествования; при этом, большее количество экранного времени все же уделено Коттен, которая наконец-то срывает с себя оковы правильной и скучной жены, открывая в себе склонность к авантюрам и безумствам. Прямо как у ее матери.

Кадр из фильма «Ой, мамочки»
Кадр из фильма «Ой, мамочки»

В «Ой, мамочки» беременность показывается так по-французски легко и эмоционально, что это становится заразительным. К концу фильма кажется, что беременные уже все – и мать, и дочь, и отец, и муж, и его родители, и акушер и даже парикмахер. Вместе с тем в картине затронуты достаточно сложные темы, о которых стоило бы задуматься всем: и чайлдфри, и будущим матерям и отцам, и тем, кто когда-нибудь хотел бы завести ребенка.

Потапова Галина

Фильм в прокате с 13 апреля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Ой, мамочки»

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