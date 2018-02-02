«Стеклянный замок»: Рецензия Киноафиши

Режиссёр Дестин Креттон дебютировал в 2012 году на кинофестивале «Сандэнс» с лентой «Я не хипстер», но самым его удачным проектом стал фильм «Короткий срок 12» в главной роли с Бри Ларсон. Спустя четыре года постановщик с актрисой вновь поработали вместе над картиной «Стеклянный замок». В основу сюжета легла одноимённая автобиографичная книга Джаннетт Уоллс, которая на протяжении 100 недель сумела продержаться в списке бестселлеров New York Times. Что же за история скрывается под обложкой популярного романа и удачно ли она переложена на экран, читайте в нашей рецензии.

Кадр из фильм «Стеклянный замок»

Джаннетт – одна из четырёх детей в слегка сумасшедшей семейке нонконформистов. Чета Уоллс не любит задерживаться надолго на одном месте, не признаёт сложившиеся в обществе ценности и находится под пристальным наблюдением у сотрудников социальных служб. Дело в том, что матери безразлично всё, кроме её живописи, а у отца проблемы с алкоголем и поиском работы. Повзрослев и выбравшись из-под опеки неблагополучных родителей, Джаннетт накануне собственной свадьбы вспоминает годы своего детства, в котором, помимо постоянного голода и кочевого образа жизни, также находится место и для светлых моментов.

Кадр из фильм «Стеклянный замок»

Экранизация биографии Джаннетт Уоллс на первый взгляд перекликается с «Капитаном Фантастиком» Мэтта Росса, однако у этих двух картин на самом деле очень мало общего. Фильм Росса поднимает вопросы воспитания детей и отвечает на них в своей экстравагантной яркой манере, в то время как лента Креттона ставит в центре внимания личную историю девушки, пытающуюся отыскать решение своих насущных проблем, оглядываясь на прошлое. Конечно, в обеих картинах затрагивается тема отцов и детей, вот только «Капитан Фантастик» даёт зрителю богатую почву для размышлений, чего не скажешь о «Стеклянном замке». Картина Креттона не преуспела в том, чтобы стать глубинным социальным исследованием – жанрово она, скорее, ближе к семейной мелодраме, которая не скупится на сентиментализм, стремится выжать у зрителя слезу и не раскрывает в полной мере поставленные вопросы.

Кадр из фильм «Стеклянный замок»

История привлекает лишь своей реальной основой, но не драматургией – в ней практически отсутствует динамика. Вялое повествование разбавлено лишь редкими эмоциональными сценами, в которых герой Вуди Харрельсона, в чём его несомненная заслуга, буквально взрывает экран. «Стеклянный замок» представляет собой нечто среднее на стыке мрачной социальной драмы и светлой истории, рассказанной от лица ребёнка. Основной упор сделан на семейные узы и отношения детей и родителей, однако в финале не подводится никакого итога. И единственная мысль, которую из фильма можно почерпнуть, заключается в том, что есть на свете безусловная любовь к родителю, каким бы несовершенным он ни был.

Кадр из фильм «Стеклянный замок»

Одним из немногих достоинств «Стеклянного замка» является актёрская работа. И в первую очередь это заслуга Вуди Харрельсона, которому удалось воплотить многогранный образ впадающего в крайности человека. Его Рекс на протяжении всей жизни руководствуется одними и теми же принципами и практически не меняется, но при этом в разные моменты истории он умудряется вызывать совершенно разные эмоции: от нежной симпатии до глубокой ненависти. Также стоит выделить актёров, сыгравших детей, потому что их образы, включая героиню Бри Ларсон, получились гораздо более сильными в детстве, нежели во взрослой жизни.

Кадр из фильм «Стеклянный замок»

«Стеклянный замок» мог бы стать вдохновляющей историей о преодолении барьеров из прошлого, не дающих жить настоящим. Он мог бы раскрыться в полной мере, не обходя стороной острые вопросы. Однако вместо этого перед нами лишь ещё одна биографическая история, в которую вроде и любопытно заглянуть, но из которой практически нечего почерпнуть.

Кадр из фильм «Стеклянный замок»

Расписание и покупка билетов на фильм «Стеклянный замок»