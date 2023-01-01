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Стеклянный замок Стеклянный замок
Киноафиша Фильмы Стеклянный замок Стеклянный замок, 2017: актеры и роли
Glass Castle Стеклянный замок 2017 / США
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Стеклянный замок, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дестин Креттон Дестин Креттон Destin Daniel Cretton
В ролях
Бри Ларсон Бри Ларсон Brie Larson Наоми Уоттс Наоми Уоттс Naomi Watts Вуди Харрельсон Вуди Харрельсон Woody Harrelson Сара Снук Сара Снук Sarah Snook Элла Андерсон Элла Андерсон Ella Anderson Макс Гринфилд Макс Гринфилд Max Greenfield Сэди Синк Сэди Синк Sadie Sink
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