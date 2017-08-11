Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Glass Castle
Poster of The Glass Castle
Poster of The Glass Castle
Poster of The Glass Castle
Рейтинги
7.1 IMDb Rating: 7.1
Rate
4 posters
Kinoafisha Films The Glass Castle

The Glass Castle

Glass Castle 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A young girl comes of age in a dysfunctional family of nonconformist nomads with a mother who's an eccentric artist and an alcoholic father who would stir the children's imagination with hope as a distraction to their poverty.
Country USA
Runtime 2 hours 7 minutes
Production year 2017
World premiere 11 August 2017
Release date
12 October 2017 Argentina
7 September 2017 Australia
22 September 2017 Austria
24 August 2017 Brazil
11 August 2017 Canada
2 November 2017 Chile
20 October 2017 Colombia
2 November 2017 Croatia
16 November 2017 Denmark
18 August 2017 Estonia
17 November 2017 Finland
27 September 2017 France
21 September 2017 Germany
6 October 2017 Great Britain
14 September 2017 Greece
16 November 2017 Hong Kong
6 October 2017 Ireland
17 August 2017 Israel
6 December 2018 Italy
14 June 2019 Japan
7 September 2017 Kuwait
11 August 2017 Latvia
25 August 2017 Lithuania
27 October 2017 Mexico
19 October 2017 Netherlands
2 November 2017 Peru
19 October 2017 Portugal
21 September 2017 Singapore
8 September 2017 South Africa
29 September 2017 Spain
3 November 2017 Sweden
28 September 2017 Switzerland
1 September 2017 Taiwan
7 September 2017 Thailand
18 August 2017 UAE
11 August 2017 USA
28 September 2017 Uruguay
1 September 2017 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $9,000,000
Worldwide Gross $22,088,533
Production Lionsgate, TIK Films, Netter Productions
Also known as
The Glass Castle, El castillo de cristal, O Castelo de Vidro, 玻璃城堡, Az üvegpalota, Camdan Kale, Castelul de sticla, Dvorac od stakla, El castell de vidre, Glasslottet, Il castello di vetro, Klaasloss, Lasilinna, Le château de verre, Schloss aus Glas, Schloß aus Glas, Skleněný zámek, Sklenený zámok, Stikla pils, Stiklo pilis, Szklany zamek, Tirrat ha'zkhoukhit, Γυάλινο κάστρο, Стеклянный замок, Стъкленият замък, ガラスの城の約束
Director
Destin Daniel Cretton
Destin Daniel Cretton
Cast
Brie Larson
Brie Larson
Naomi Watts
Naomi Watts
Woody Harrelson
Woody Harrelson
Sarah Snook
Sarah Snook
Ella Anderson
Ella Anderson
Cast and Crew
Similar films for The Glass Castle
Short Term 12 7.4
Short Term 12 (2013)
The Book of Henry 6.7
The Book of Henry (2017)
The Trouble with Bliss 5.7
The Trouble with Bliss (2011)
Penguin Bloom 6.8
Penguin Bloom (2020)
The Son 7.3
The Son (2022)
A Man Called Otto 7.3
A Man Called Otto (2022)
To Leslie 7.1
To Leslie (2022)
The Mustang 6.9
The Mustang (2019)
Above Suspicion 6.0
Above Suspicion (2019)
The Mule 7.1
The Mule (2019)
Chacun sa vie et son intime conviction 4.7
Chacun sa vie et son intime conviction (2018)
Ben Is Back 6.8
Ben Is Back (2018)

Film rating

7.1
Rate 13 votes
7.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Listen to the
soundtrack The Glass Castle
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more