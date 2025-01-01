RexВ тебе нет ничего страшного. Слышишь меня? Однажды ты сможешь посмотреть на это как на ещё одну сторону своей силы. Ты — из семьи Уоллсов, горная коза. И мы не такие, как все. В наших жилах горит огонь. А это — чёртово тому доказательство. Теперь... этот нож специально сделан для охоты на демонов. Он очень острый. Не доставай его, если не увидишь их. Можешь взять его на ночь. Знаешь, все монстры одинаковы. Им нравится пугать людей, но стоит им встретить взгляд, они хвост поджимают и бегут. Я люблю тебя, горная коза.
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Jeannette[вздыхает]Мои родители оккупировали заброшенное здание на Нижнем Ист-Сайде.
JeannetteДо этого они три года были бездомными, и именно так нас воспитывали. Мой отец не разрабатывает технологии для битуминозного угля, но он мог бы рассказать вам всё, что угодно о нём. Он самый умный человек, которого я знаю. Но он ещё и алкаш.
[вдыхает]
Jeannetteникогда не доводит начатое до конца и может быть чрезвычайно жесток. Но он мечтает больше всех, кого я встречала. И никогда не пытается быть тем, кем он не является. Он не хотел, чтобы и я была такой.