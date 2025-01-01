В тебе нет ничего страшного. Слышишь меня? Однажды ты сможешь посмотреть на это как на ещё одну сторону своей силы. Ты — из семьи Уоллсов, горная коза. И мы не такие, как все. В наших жилах горит огонь. А это — чёртово тому доказательство. Теперь... этот нож специально сделан для охоты на демонов. Он очень острый. Не доставай его, если не увидишь их. Можешь взять его на ночь. Знаешь, все монстры одинаковы. Им нравится пугать людей, но стоит им встретить взгляд, они хвост поджимают и бегут. Я люблю тебя, горная коза.