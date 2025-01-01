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Киноафиша Фильмы Стеклянный замок Цитаты из фильма Стеклянный замок

Цитаты из фильма Стеклянный замок

Rex Я никогда не строил стеклянный замок.
Jeannette Нет. Но было весело его планировать.
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Rex [Рекс показывает Жанетт ожог на животе] Вот так, как ощущения?
Young Jeannette Он такой страшный, пап, я похожа на демона.
Rex В тебе нет ничего страшного. Слышишь меня? Однажды ты сможешь посмотреть на это как на ещё одну сторону своей силы. Ты — из семьи Уоллсов, горная коза. И мы не такие, как все. В наших жилах горит огонь. А это — чёртово тому доказательство. Теперь... этот нож специально сделан для охоты на демонов. Он очень острый. Не доставай его, если не увидишь их. Можешь взять его на ночь. Знаешь, все монстры одинаковы. Им нравится пугать людей, но стоит им встретить взгляд, они хвост поджимают и бегут. Я люблю тебя, горная коза.
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Jeannette [вздыхает] Мои родители оккупировали заброшенное здание на Нижнем Ист-Сайде.
David Жанетт...
Jeannette До этого они три года были бездомными, и именно так нас воспитывали. Мой отец не разрабатывает технологии для битуминозного угля, но он мог бы рассказать вам всё, что угодно о нём. Он самый умный человек, которого я знаю. Но он ещё и алкаш.
[вдыхает]
Jeannette никогда не доводит начатое до конца и может быть чрезвычайно жесток. Но он мечтает больше всех, кого я встречала. И никогда не пытается быть тем, кем он не является. Он не хотел, чтобы и я была такой.
[выдыхает]
Jeannette Прости, но мне нужно уйти.
David Иди.
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Rex Чем инвестиционный банкир пользуется как средством контрацепции? Своей личностью.
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Jeannette Он никогда не изменится. Ты должна уйти от него.
[пауза]
Rose Mary Я не могу.
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Jeannette Я чувствую себя такой... счастливой.
🧡
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Jeannette Ты думаешь... Эрма когда-нибудь что-то сделала с папой?
Rose Mary Что именно?
Jeannette Как она поступила с Брайаном.
Rose Mary Нельзя думать о таком. Это сведёт тебя с ума.
Jeannette ...
[Встречает Рекса в баре] ...
Jeannette Пап, прости меня за Эрму.
Rex Когда приходит время уходить — уходишь.
Jeannette Я не об этом... «дышать невозможно, когда тонешь в дерьм#».
Rex ...Ты всё ещё веришь в старика?
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Жаннетт Ты сделал всё это ради меня?
Рекс С каких пор отец не может заботиться о своей маленькой дочке?
🧡
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Jeannette Мы никогда не были семьёй, мама. Мы были кошмаром.
🧡
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Jeannette Когда речь идёт о моей семье, позволь мне врать.
🧡
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Rex Жизнь — лучший учитель, все остальное — ложь.
🧡
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[первые слова]
Рекс [за кадром] Большинство городских живут в красивых квартирах, но воздух там такой грязный, что звёзды не разглядеть. Надо быть совсем не в себе, чтобы поменяться с кем-то из них местами.
🧡
👏
🥺
🤔
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