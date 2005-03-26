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Элла Андерсон
Ella Anderson
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Элла Андерсон
Элла Андерсон
Ella Anderson
Дата рождения
26 марта 2005
Возраст
21 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Ипсиланти, США
Рост
157 см
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Биография Элла Андерсон
Родилась 26 марта 2005 года. США.
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7.1
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комедия, семейный, фантастика
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