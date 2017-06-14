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Gold Золото 2016 / США
6.8 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Золото»

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Весной в российском прокате появится «Золото», задуманный в духе фильма «Сокровища Сьерра-Мадре», на деле же представляющий собой менее привлекательного «Волка с Уолл-Стрит». В основе сюжета лежит реальная история о золотоискателе Кенни Уэлсе, который стал неудачником после смерти более знаменитого отца. Он жил за счет своей жены и верил, что однажды найдет залежи золота. Кадр из фильма «Золото»  Мэтью Макконахи играет того самого…

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Катерина Радюк 14 июня 2017, 22:15
Оценка
Авантюрная история об азартном золотодобытчике Кенни Уэлсе (Мэтью Макконахи), который мечтал не просто заработать деньги, а найти золотую жилу. Фильм основан на реальных событиях, действие происходит в 80-ых годах прошлого века. Наследник добывающей компании, потомственный добытчик Кенни никак не может привести в порядок дела своего отца. Однажды он видит сон о золоте, которое дожидается его в Индонезии. Авантюрист и мечтатель, Кенни закладывает в ломбард золотые часы жены и едет на переговоры со знаменитым геологом Майклом Акоста, в которого также, как и в Кенни, уже никто не верит.

Мэтью МакКонахи в очередной раз создал колоритный незабываемый образ. Его герой Кенни – неудачник, который бредит о золоте. Пузо, проплешина, кривые зубы выдают в нем человека, измотанного жизнью. Но посмотрите, как загораются его глаза, когда заходит речь о золоте! Кенни искренне общается с людьми и не стесняется выражаться прямо. Он запальчив, он – настоящий игрок: все или ничего. Кенни не из тех, кто сдастся и сложит руки. Герой МакКонахи – настоящая ценность киноленты, только ради него стоит посмотреть «Золото».

Геолог Майкл Акоста (Эдгар Рамирес) – профессионал в своем деле, но ему довелось поплатиться карьерой за ошибку. Он сдержан и расчетлив, но не так прост, как кажется на первый взгляд.

Кенни и Майкл презирают белых воротничков – банкиров с Уолл-стрит, с которыми им приходится иметь дело. Они не знают, что значит добывать из грязи золото своими руками, а проворачивают махинации, сидя в кабинетах. Парочка неудачников, в которых никто не верил, в итоге останется в выигрыше – или наоборот? Интрига сохраняется до конца фильма, в ней заключается еще одна прелесть «Золота».

«Золото» – третий фильм американского режиссера Стивена Гаана. Хотя сюжет основан на реальных событиях, поверить в историю сложно из-за рваного повествования. Местами «Золото» напоминает ленту «Волк с Уолл-Стрит».

В картине удачно подобран актерский состав, музыкальное оформление, вся философия и образы героев лежат на поверхности. Несомненно, картина понравится любителям жизнеутверждающих историй людей с сильным характером.
14 июня 2017, 22:15 Ответить
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