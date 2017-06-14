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Весной в российском прокате появится «Золото», задуманный в духе фильма «Сокровища Сьерра-Мадре», на деле же представляющий собой менее привлекательного «Волка с Уолл-Стрит». В основе сюжета лежит реальная история о золотоискателе Кенни Уэлсе, который стал неудачником после смерти более знаменитого отца. Он жил за счет своей жены и верил, что однажды найдет залежи золота. Кадр из фильма «Золото» Мэтью Макконахи играет того самого…