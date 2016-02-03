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Poster of Gold
6.7
Gold - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Gold
6.7

Gold

, 2016
Gold
USA / Thriller, Drama, Adventure / 18+
Trailers
Poster of Gold
6.7
Gold - Dubbed trailer
Gold  Dubbed trailer

Synopsis

Kenny Wells, a prospector desperate for a lucky break, teams up with a similarly eager geologist and sets off on a journey to find gold in the uncharted jungle of Indonesia.

Cast

Matthew McConaughey
Matthew McConaughey
Kenny Wells
Bryce Dallas Howard
Bryce Dallas Howard
Kay
Edgar Ramirez
Edgar Ramirez
Michael Acosta
Toby Kebbell
Toby Kebbell
Paul Jennings
Rachael Taylor
Rachael Taylor
Corey Stoll
Corey Stoll
Brian Woolf
Bill Camp
Bill Camp
Hollis Drescher
Michael Landes
Michael Landes
Stacy Keach
Stacy Keach
Bruce Greenwood
Bruce Greenwood
Joshua Harto
Lloyd Stanton
Timothy Simons
Timothy Simons
Jeff Jackson
Director Stephen Gaghan
Writer Patrick Massett, John Zinman
Composer Daniel Pemberton
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 1 minute
Production year 2016
Online premiere 9 April 2020
World premiere 3 February 2016
Release date
2 March 2017 Russia Централ Партнершип 18+
15 June 2017 Argentina
22 December 2016 Australia
14 April 2017 Austria
2 March 2017 Belarus
5 April 2017 Belgium
20 May 2017 Brazil
3 March 2017 Bulgaria
27 January 2017 Canada
29 December 2016 Croatia
16 February 2017 Cyprus
16 February 2017 Czechia
23 February 2017 Denmark
27 January 2017 Estonia
17 March 2017 Finland
19 April 2017 France
13 April 2017 Germany
3 February 2017 Great Britain
2 February 2017 Greece
16 February 2017 Hungary
15 March 2017 Indonesia
3 February 2016 Ireland
26 January 2017 Israel
4 May 2017 Italy
1 June 2017 Japan
2 March 2017 Kazakhstan
16 February 2017 Kuwait
2 March 2017 Kyrgyzstan
27 January 2017 Latvia
3 February 2017 Lithuania
16 March 2017 Netherlands
9 February 2017 New Zealand
26 January 2017 North Macedonia
3 February 2017 Norway
17 March 2017 Poland
29 December 2016 Portugal
3 February 2017 Romania
2 February 2017 Serbia
22 March 2017 South Korea
10 March 2017 Spain
3 March 2017 Sweden
4 May 2017 Switzerland 12
24 March 2017 Taiwan
2 March 2017 Tajikistan
3 February 2017 Turkey
27 January 2017 USA
2 March 2017 Ukraine
MPAA R
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $14,880,939
Production Black Bear, Boies Schiller Entertainment, Hwy61
Also known as
Gold, Zlato, Золото, Gold, la gran estafa, Ouro, Злато, Altın, Arany, Auksas, El poder de la ambición, Goana după aur, Gold - Gier hat eine neue Farbe, Gold - La grande truffa, Gold: Gier hat eine neue Farbe, Guld!, Hành Trình Tìm Vàng, Kuld, Kultaa!, Mekhourim la'zahav, Oltin, Or, Ouro e Cobiça, Qızıl, Tala, Zahab, Zelts, Χρυσός, ゴールド/金塊の行方, 金爆內幕, 金爆内幕, El poder de la ambición (Gold), Gold - df (2016), Gold La gran estafa

Film rating

6.7
Rate 19 votes
6.7 IMDb
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Updated 25 February 2026

Film Trailers

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soundtrack Gold

Quotes

Kenny Wells The guy who invented the hamburger was smart. But the guy who invented the cheeseburger... Genius.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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