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Хочешь быть крутым пацаном, будь им! Правда, для этого нужна куча бабла, модная телочка и тачка, как у чуваков из «Форсажа». А у тридцатилетнего Кисы и его дружбана Вовы в наличии пока только амбиции да ненавязчивая привычка читать рэп в любой удобный и неудобный момент. К счастью, на горизонте нарисовывается криминальный авторитет Шамиль, сделавший друганам нереально крутой заказ: надо отметелить одну чувиху, слабенькую на передок. В награду же за труды Шамиль предлагает солидный…