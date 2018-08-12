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На районе На районе
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На районе 2018 / Россия
5.7 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 2.8
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Отзывы о фильме «На районе»

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Наша рецензия

Хочешь быть крутым пацаном, будь им! Правда, для этого нужна куча бабла, модная телочка и тачка, как у чуваков из «Форсажа». А у тридцатилетнего Кисы и его дружбана Вовы в наличии пока только амбиции да ненавязчивая привычка читать рэп в любой удобный и неудобный момент. К счастью, на горизонте нарисовывается криминальный авторитет Шамиль, сделавший друганам нереально крутой заказ: надо отметелить одну чувиху, слабенькую на передок. В награду же за труды Шамиль предлагает солидный…

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leadraven 12 августа 2018, 20:47
Хотите сказать, что подобные обезьяны до сих пор не вымерли?
12 августа 2018, 20:47 Ответить
Денис Арцыбашев 9 октября 2018, 17:26
Оценка
Просто нереально унылое творчество
9 октября 2018, 17:26 Ответить
Ира Кулаковская 10 октября 2018, 17:26
Оценка
Фильм вообще не зашел
10 октября 2018, 17:26 Ответить
fortuna57 3 ноября 2019, 19:35
Оценка
Фильм "На районе" с участием Данилы Козловского и режиссером Ольгой Зуевой интересный. Правда. Классная современная драма о молодежи. Все понравилось, начиная от сценария, заканчивая небольшими продуманными сценами - диалогами главных и второстепенных героев. Смотрели кино на одном дыхании. Ну и как говорится с таким фильмом "время пролетело незаметно". Советуем к просмотру. Ольга, Данила и вся съемочная команда - молодцы.
3 ноября 2019, 19:35 Ответить
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