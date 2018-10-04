«На районе»: Рецензия Киноафиши

Йоу, братан, йоу!

Хочешь быть крутым пацаном, будь им! Правда, для этого нужна куча бабла, модная телочка и тачка, как у чуваков из «Форсажа». А у тридцатилетнего Кисы и его дружбана Вовы в наличии пока только амбиции да ненавязчивая привычка читать рэп в любой удобный и неудобный момент. К счастью, на горизонте нарисовывается криминальный авторитет Шамиль, сделавший друганам нереально крутой заказ: надо отметелить одну чувиху, слабенькую на передок. В награду же за труды Шамиль предлагает солидный куш, свое покровительство и печеньки. Вован, однако, идет в отказ: по его понятиям телку бить западло. Киса в ярости: ему ни разу не западло, ежели за бабло. В общем, оказались наши тридцатилетние подростки на перепутье: бить или не бить? – вот в чем вопрос…

Кадр из фильма «На районе»

Очень любят в нашем Министерстве Культуры субсидировать фильмы, где герой вынужден выбирать: или безбедная жизнь, или чистая совесть. Считается, что такие проекты наглядно объясняют подростку, по какой дорожке идти. Само по себе это, конечно, неплохо, беда лишь в том, что подобные попытки разъяснить «крохам», что такое хорошо, а что такое «не очень» выглядят на редкость топорными. И «На районе» Ольги Зуевой не исключение. На 29-м «Кинотавре», где фильм был представлен в конкурсной программе дебютов, он вызывал скорее удивление, чем что-то еще. Потому что, во-первых, это абсолютно не фестивальное кино, а, скорее, попсовое до зубовного скрежета. А во-вторых, претензий к нему оказалось довольно много.

Кадр из фильма «На районе»

Сюжетный костяк фильма прост и предсказуем одновременно. Два «нормальных таких пацана» шарятся по Владивостоку (походка вразвалочку, циничный плевок сквозь зубы), читают корешам рэп, заколачивают бабло с помощью заточки и биты (выбивают долги из тех, кто платить не хочет). Потом один из них (Вован – Илья Маланин) возвращается на путь истинный (идет работать на стройку), Киса же (Данила Козловский) катится по наклонной. При этом почти всё строится исключительно на «лобовых» оппозициях: герой хороший – герой плохой, клубная львица – скромняжка из хора, богемные радости дорогого кабака – портовые трущобы. А для пущего драйва в сюжет вводятся элементы, которые давно стали чуть ли не обязательными для такого рода фильмов: бокс, наркота, бандитские разборки, разговоры о сексе и так далее.

Кадр из фильма «На районе»

Впрочем, в упрощенности как таковой особого криминала нет, проблема в другом. «На районе» – это отчаянная попытка заговорить с молодой аудиторией (читай – с пацанами) на их языке, однако этого пресловутого языка улицы и подворотни авторы-то как раз и не знают. Фильм старательно молодится, плюется рэпом и сленгом, бьет себя пяткой в грудь, орет: «Братаны, да я ж свой!», однако чем громче ор, тем яснее становится, что авторы страшно далеки от тех самых «братанов», о которых они снимают. Да, режиссер Ольга Зуева (она же, кстати, и сценарист) много раз говорила, что взялась за проект, так как сама из Владивостока и с жизнью «гопоты» отлично знакома, однако знакомилась она с ними, судя по фильму, исключительно через стекло дорогого автомобиля.

Кадр из фильма «На районе»

К тому же, кино она пытается снимать жесткое и «пацанское», но ни характера, ни темперамента, ни злости ей не хватает. В итоге, получается очередной опус о «реальных таких пацанах», которые к каждой фразе привешивают «братан» и «йоу», молодецки показывают средний палец и изо всех сил стараются быть грубыми («Братан, ты что, не хочешь ей вставить? Как можно не хотеть вставить, братан?»). При этом как-то ненароком забывается, что старшему-то «пацану» уже тридцать, и когда он начинает вести себя, как подросток, становится совсем уж чудно.

Кадр из фильма «На районе»

И в еще одна проблема – жуткий мискаст. «На районе» – фильм, где хороший актер Данила Козловский играет плохого мальчика. И делает он это, в общем-то, очень профессионально: органично и интересно. Но вот в чем незадача: Данила Валерьевич лет десять проходил в статусе коронованного принца отечественного кинематографа, и теперь этот имидж предательски выглядывает из-под маски юного «гопника», которую Козловский старательно пытается на себя нацепить. И ни стрижка «бобриком», ни тату на шее, ни циничные плевки сквозь зубы не помогают – актеру просто не веришь. Да и чтение рэпа – явно не козырная карта нашего викинга. Как ни жаль.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 4 октября 2018 г.

Расписание и покупка билетов на фильм «На районе»