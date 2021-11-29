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Ён Сан-хо
Ён Сан-хо
Yeon Sang-ho
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Ён Сан-хо
Yeon Sang-ho
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Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Сеул, Южная Корея
Биография Ёна Сан-хо
Родился в 1978 году в Южной Корее.
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Фильмография Ёна Сан-хо
Поезд в Пусан 2: Полуостров
ужасы, триллер
2020, Корея
5.0
Телекинез
комедия, фэнтези
2017, Корея
5.0
Станция «Сеул»
ужасы, драма
2016, Корея
6.0
Поезд в Пусан
ужасы, боевик, триллер
2016, Корея
8.0
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У режиссера «Поезда в Пусан» есть идеи для следующего фильма в рамках франшизы
По его словам, новая лента будет ближе к оригинальному хоррору, чем к «Полуострову».
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29 ноября 2021 10:16
По стопам «Игры в кальмара»: новый южнокорейский сериал «Зов ада» возглавил недельный топ Netflix
Среди англоязычных релизов первое место занял анимационный сериал «Аркейн».
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24 ноября 2021 16:16
Netflix представил финальный трейлер корейского мистического сериала «Зов ада» от режиссера «Поезда в Пусан»
Премьера состоится на платформе 19 ноября.
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9 ноября 2021 12:47
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