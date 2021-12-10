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Дата рождения
10 июля 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Пусан, Южная Корея
Рост
184 см
Биография Кона Ю
Родился 10 июля 1979 года. Пусан, Южная Корея.
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Фильмография Кона Ю
Первый клон
боевик, фантастика, триллер
2021, Корея
8.0
Поезд в Пусан
ужасы, боевик, триллер
2016, Корея
8.0
Секретный агент
драма, триллер
2016, Корея
7.0
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Группа исследователей открывает страшные тайны Луны в трейлере корейского сериала «Море Спокойствия»
В новом проекте Netflix отметились три актера из «Игры в кальмара».
Написать
10 декабря 2021 16:56
Астронавты прибывают на Луну со смертельно опасной миссией в тизере корейского сериала «Море спокойствия»
Главные роли исполнили звезды «Поезда в Пусан», «Облачного атласа» и «Игры в кальмара».
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26 ноября 2021 15:23
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