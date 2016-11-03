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Большой собачий побег Большой собачий побег
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Run Ozzy Run Большой собачий побег 2016 / США
6.1 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Большой собачий побег»

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Наша рецензия

В последнее время почему-то стало выходить много мультфильмов про животных, начиная от всеми известного и многими любимого «Зверополиса» («Zootopia», реж. Байрон Ховард и Рич Мур) и заканчивая более- менее знакомым миром «В поисках Дори» («Finding Dory», реж. Эндрю Стэнтон). Тенденцию поддерживают и режиссёры Альберто Родригез и Начо Ла Каза, которые выпускают анимационную картину «Большой собачий побег» («Ozzy»). Кадр…

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Катерина Назарова 3 ноября 2016, 17:18
что, если животные будут как люди… После «Зверополиса» и «Тайной жизни домашних животных» российский зритель воспринимает «собственную жизнь» своих домашних питомцев как что-то само собой разумеющееся и затягивающее. Поэтому, и такой неординарный ход режиссера, как создать для главного героя — пса Оззи — свой собственный «побег из Шоушенка» уже не кажется чем-то вызывающим.

Безусловно, мультфильм, прежде всего, предназначен для младшей школьной аудитории. Это идеальный мультик для похода всей семьей, если вы хотите, чтобы ваши дети порадовались собачкам и запомнили, пусть и в новой интерпретации, хорошо нам всем известную истину: «Мы в ответе за тех, кого приручили».
3 ноября 2016, 17:18 Ответить
obocharova81 5 ноября 2016, 11:36
Пишу отзыв из зала кинотеатра на просмотре собачьего побега. Короткий и безапелляционный совет - ни в коем случае не ходите на этот мультик. Если у вас есть хоть толика вкуса и вы видели "жизнь Домаш животинах" или " тролли"( из свежего...), то вы просто не сможете выседеть и 40 минут. Ужасно все - перевод картинка сюжет ...! Очень жаль потраченных даже 150 р за человека и время, потраченное на утренний сеанс
5 ноября 2016, 11:36 Ответить
Антон Самарцев 7 ноября 2016, 07:01
Оценка
Редкостная дрянь! ! Третьесортные фильмы о тюряге сделали мультфильмом. Зачем!?!? Получилось отвратно! Зал сидел весь фильм в гробовом молчании. Не тратьте деньги!
7 ноября 2016, 07:01 Ответить
Влад Сероусов 17 мая 2018, 20:19
Оценка
мне мульт понравился но есть пару вопросов почему не продолжают мультфильм я бы хотел спросить у вас ребят мы бы хотели пролжения мультфильма большой собачий побег оззи я бы хотел потому что если ты автор мульта у меня есть бару идей о продолжения мультика но я не какой не режиссёр но я могу дать пару советов о новой части кто хочет продолжения мультфильма большой собачий побег пишите ваши идеи а так мне мультфильм понравился но я хочу продолжения мультфильма оззи
17 мая 2018, 20:19 Ответить
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