В последнее время почему-то стало выходить много мультфильмов про животных, начиная от всеми известного и многими любимого «Зверополиса» («Zootopia», реж. Байрон Ховард и Рич Мур) и заканчивая более- менее знакомым миром «В поисках Дори» («Finding Dory», реж. Эндрю Стэнтон). Тенденцию поддерживают и режиссёры Альберто Родригез и Начо Ла Каза, которые выпускают анимационную картину «Большой собачий побег» («Ozzy»). Кадр…
Безусловно, мультфильм, прежде всего, предназначен для младшей школьной аудитории. Это идеальный мультик для похода всей семьей, если вы хотите, чтобы ваши дети порадовались собачкам и запомнили, пусть и в новой интерпретации, хорошо нам всем известную истину: «Мы в ответе за тех, кого приручили».
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