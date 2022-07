1 A Dogs's Life Fernando Velázquez 5:17

2 Grounded / Skate Adventure with Paula Fernando Velázquez 2:04

3 We're Going to Japan! Fernando Velázquez 1:31

4 Run, Ozzy, Run Fernando Velázquez 1:19

5 Blue Creek Fernando Velázquez 1:37

6 A Prison? Fernando Velázquez 2:23

7 Trying to Escape / Warden Fernando Velázquez 2:30

8 Decker & Fronky / Missing Home Fernando Velázquez 2:24

9 A Day in Prison Fernando Velázquez 2:38

10 Chester Fernando Velázquez 2:44

11 Radar & Vito Fernando Velázquez 2:23

12 Fronky's Plan / Vito Calls Fernando Velázquez 2:28

13 Run for Me, Ozzy Fernando Velázquez 2:41

14 Training Fernando Velázquez 2:22

15 Hard Time to Not Decide Fernando Velázquez 3:16

16 Mr. Robbins' Lies Fernando Velázquez 1:05

17 I'm Crossing Both of Them Fernando Velázquez 1:05

18 Training Montage / Warden's Office Fernando Velázquez 5:18

19 Looking for the Blueprints Fernando Velázquez 3:29

20 The Champion Fernando Velázquez 2:01

21 Race Day Fernando Velázquez 5:53

22 Blackout & Escape Fernando Velázquez 2:26

23 Caught Fernando Velázquez 2:50

24 Warden's Punishment / Hero's Speech / Riot Begins Fernando Velázquez 4:19

25 Breaking Out Fernando Velázquez 5:17

26 Gate Opened / The Dogs Get Out / Gatherings Fernando Velázquez 6:00