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Мишель Хеннер
Michelle Jenner
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Персоны
Мишель Хеннер
Мишель Хеннер
Michelle Jenner
Дата рождения
14 сентября 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
Биография Мишель Хеннер
Родилась 14 сентября 1986 года. Барселона, Каталония, Испания.
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Популярные фильмы
8.1
Изабелла
(2012)
7.4
Девочки с задней парты
(2022)
7.2
Джульетта
(2016)
Фильмография Мишель Хеннер
Гнездо
El nido
ужасы, триллер
2026, Испания
Тэд и волшебная лампа
Tadeo Jones y la lámpara maravillosa
приключения, анимация, семейный
2026, Испания
7
Память сердец
El secreto del orfebre
драма, мелодрама
2025, Испания
Смотреть трейлер
7
Берлин
криминал, драма
2023, Испания
5.4
Птичий короб: Барселона
A ciegas
ужасы, фантастика
2023, Испания / США
Смотреть трейлер
4.9
Ocho apellidos marroquís
Ocho apellidos marroquís
комедия
2023, Испания
7.4
Девочки с задней парты
драма, комедия, мини-сериал
2022, Испания
Континенталь
драма, криминал, мелодрама
2018, Испания
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