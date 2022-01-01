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Карлос Аресес
Карлос Аресес
Carlos Areces
О персоне
Фильмография
Карлос Аресес
Carlos Areces
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Дата рождения
27 марта 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Карлос Аресес
Родился 27 марта 1976 года. Мадрид, Испания.
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Фильмография Карлос Аресес
Улетная история
приключения, комедия, семейный
2021, Испания
4.0
Тайное происхождение
боевик, приключения, криминал
2020, Испания / Аргентина
6.0
Новогодний отрыв
комедия
2016, Испания
3.0
Убойный огонек
комедия
2015, Испания
6.0
Ведьмы из Сугаррамурди
ужасы, комедия
2013, Испания
6.0
Похождения призрака
фэнтези, комедия, приключения
2012, Испания
6.0
Пришелец из космоса
фантастика, комедия, драма
2011, Испания
5.0
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