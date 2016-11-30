«Планетариум»: Рецензия Киноафиши

Две звезды и один продюсер

Засветившаяся в 2013 году на Каннском кинофестивале с фильмом «Гранд Централ. Любовь на атомы» Ребекка Злотовски выпускает свою шестую картину, которая примечательна в первую очередь актрисами Натали Портман и активно идущей по стопам отца Лили-Роуз Депп. «Планетариум» своими открывающими титрами буквально на несколько секунд заставляет подумать, что перед вами внезапно вышедший в прокат фильм Тарантино. К счастью, это быстро проходит и лента обойдётся без отсекания конечностей.

Сёстры Лора и Кейт Барлоу в 30-е года прошлого века приезжают в Париж. Светская публика уже наслышана о необыкновенных спиритических сеансах, которые проводят девушки. Во время одного из них сестёр примечает французский продюсер Андрэ Корбен, который после личной встречи тут же загорается идеей снять фильм о сверхъестественном. Самих Лору и Кейт он селит в своём доме, однако вскоре становится ясно, что Андрэ хранит какой-то секрет.

Кадр из фильма «Планетариум»

Трейлер «Планетариума» и синопсис заманивают так же ловко, как и вводят в заблуждение. Дело в том, что от фильма ожидаешь либо элегантной мистики, вроде «Персонального покупателя», либо историю в духе выдающихся картин о мире кинематографа, среди которых «Хранитель времени», «Авиатор» и «Эд Вуд», но только куда более французскую. Однако лента Злотовски не пошла ни по одному из этих путей, явив нечто настолько самобытное, что можно оказаться совершенно не готовым столкнуться с этой самобытностью.

Сюжет фильма лишён какого-либо двигателя: все события на экране происходят случайно, ничем не обоснованны и не складываются в ровное повествование. История сестёр Барлоу, скорее, является просто беспорядочным стечением несвязанных между собой обстоятельств. Следить за ними порой бывает увлекательно, так как картина не лишена изящества, но порой она становится совершенно безотрадной. В сценах по большей части не существует завершённости, а некоторые сюжетные линии можно легко убрать из фильма без значительных потерь. Например, наряду с Портман и Депп на постере красуется имя Луи Гарреля, у которого в картине всего лишь две сцены, которые не представляют особой важности. Поэтому поклонниц французского актёра ждёт небольшое разочарование.

Кадр из фильма «Планетариум»

Характеры героинь раскрываются на контрасте. Во-первых, беззаботность младшей Кейт подчёркивается возрастом, в то время как старшей Лоре приходится взять на себя роль матери. Во-вторых, у каждой из них есть свой дар: Кейт умеет связываться с миром мёртвых, у Лоры – актёрский талант. Причём, первая, неся такую ношу, совсем не закрывается от внешнего мира, исследуя его с жадным детским энтузиазмом. Напротив ей, Лора всё больше проникается недоверием к окружающим её реалиям и людям и постоянно борется со страхами.

В итоге картина оставляет без ответа вопрос о том, что же было в ней лейтмотивом: сверхъестественное, ощущение надвигающейся войны, кинематограф или сестринская любовь? Основная мысль повисает где-то в воздухе, и не у каждого зрителя созреет желание до неё дотянуться. Тем не менее «Планетариум» снят с большим вкусом, обладает собственной атмосферой и в очередной раз раскрывает актёрские способности бесподобной Натали Портман, смотреть на проникновенную игру которой никогда не надоест.

Кадр из фильма «Планетариум»

В российском прокате с 1 декабря 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Планетариум»

Трошина Олеся