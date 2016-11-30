Засветившаяся в 2013 году на Каннском кинофестивале с фильмом «Гранд Централ. Любовь на атомы» Ребекка Злотовски выпускает свою шестую картину, которая примечательна в первую очередь актрисами Натали Портман и активно идущей по стопам отца Лили-Роуз Депп. «Планетариум» своими открывающими титрами буквально на несколько секунд заставляет подумать, что перед вами внезапно вышедший в прокат фильм Тарантино. К счастью, это быстро проходит и лента обойдётся без отсекания…
Но что-то подсказывает, что это не просто изящная форма без содержания, что-то там должно быть и уверен есть.
Ведь присутствует и центральная история желания, даже одержимости не главного на постере и в анонсе, но главного по фильму героя. Понамешано разных повествовательных ответвлений в эдакий капустник атмосферности. И должно быть всё это неспроста, нужно увидеть, каждый своё.
С таким подходом фильм скорее напоминает современное искусство, многим не понятное, но с заложенным смыслом, который нужно разглядеть за порой красивой, порой не очень, внешней оболочкой.
Так что сходите, посмотрите на прекрасную картинку, изумительную Натали Портман и может найдёте ещё и внутреннюю составляющую.
А ещё выйдя с показа, я ещё долго шёл в прострации, и это весьма хороший показатель :)
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