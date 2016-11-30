Наша рецензия

Засветившаяся в 2013 году на Каннском кинофестивале с фильмом «Гранд Централ. Любовь на атомы» Ребекка Злотовски выпускает свою шестую картину, которая примечательна в первую очередь актрисами Натали Портман и активно идущей по стопам отца Лили-Роуз Депп. «Планетариум» своими открывающими титрами буквально на несколько секунд заставляет подумать, что перед вами внезапно вышедший в прокат фильм Тарантино. К счастью, это быстро проходит и лента обойдётся без отсекания…