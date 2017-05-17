Призраки Исмаэля, 2017

«Призраки Исмаэля» - это новый фильм французского режиссёра и многократного номинанта на «Золотую пальмовую ветвь» Арно Деплешена («Три воспоминания моей юности», «Джимми Пикард», «Рождественская сказка»). В его картине снялись известнейшие актёры: Марион Котийяр («Жизнь в розовом цвете», «Союзники»), Шарлотта Генсбур («Нимфоманка», «Антихрист»), Луи Гаррель («Друзья», «Мечтатели»), Матьё Амалрик («Венера в мехах», «Скафандр и бабочка») и другие.

Фильм «Призраки Исмаэля» расскажет непростую историю одного режиссёра. Возлюбленная Исмаэля по имени Карлотта пропала 20 лет назад, с тех пор он так и не забросил попытки её отыскать. Тем не менее её место в жизни героя заняла новая женщина - прекрасная Сильвия. Но внезапно Карлотта возвращается, и её возвращение в миг рушит сложившуюся идиллию.