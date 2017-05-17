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Призраки Исмаэля Призраки Исмаэля
Киноафиша Фильмы Призраки Исмаэля
Les fantômes d'Ismaël

Призраки Исмаэля, 2017

2017 / Франция
6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Драма о поисках потерянной любви и том, что делать, когда она возвращается
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«Призраки Исмаэля» - это новый фильм французского режиссёра и многократного номинанта на «Золотую пальмовую ветвь» Арно Деплешена («Три воспоминания моей юности», «Джимми Пикард», «Рождественская сказка»). В его картине снялись известнейшие актёры: Марион Котийяр («Жизнь в розовом цвете», «Союзники»), Шарлотта Генсбур («Нимфоманка», «Антихрист»), Луи Гаррель («Друзья», «Мечтатели»), Матьё Амалрик («Венера в мехах», «Скафандр и бабочка») и другие.

Фильм «Призраки Исмаэля» расскажет непростую историю одного режиссёра. Возлюбленная Исмаэля по имени Карлотта пропала 20 лет назад, с тех пор он так и не забросил попытки её отыскать. Тем не менее её место в жизни героя заняла новая женщина - прекрасная Сильвия. Но внезапно Карлотта возвращается, и её возвращение в миг рушит сложившуюся идиллию.

- Фильм «Призраки Исмаэля» попал в основную программу Каннского кинофестиваля

- Арно Деплешен в шестой раз сотрудничает с Матьё Амальриком

- Марион Котийяр и Луи Гаррель играли вместе в фильме «Иллюзия любви»

- Шарлотта Генсбур, Матьё Амалрик, Марион Котийяр и Луи Гаррель - все эти актёры являются обладателями премии «Сезар»

- Марион Котийяр и Матьё Амалрик уже играли вместе в фильме Арно Делешена «Как я обсуждал... (мою сексуальную жизнь)»

Вот уже 20 лет кинорежиссер Исмаэль пытается разгадать тайну исчезновения своей возлюбленной Карлотты. Но время берет свое, и теперь смыслом жизни героя становится Сильвия. Однако Карлотта неожиданно возвращается, и это разрушает хрупкую любовную идиллию... 

6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 17 августа 2017
Премьера в мире 17 мая 2017
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Арно Деплешен
Арно Деплешен
В ролях
Матье Амальрик
Матье Амальрик
Шарлотта Гeнcбур
Шарлотта Гeнcбур
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Луи Гаррель
Луи Гаррель
Альба Рорвахер
Альба Рорвахер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Призраки Исмаэля 3 постера
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Призраки Исмаэля смотреть онлайн

Призраки Исмаэля
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за 1 рубль
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21 год, 8 месяцев и 6 ночей Исмаэлю снятся кошмары. 21 год, 8 месяцев и 6 дней его тесть пытается переправиться в мир иной. И обоим мерещится, что Карлотта (жена и дочь) валяется где-то в канаве с перерезанным горлом. Хотя, собственно, оба понимают, что всё не так просто: ежели Карлотта и могла очутиться в канаве, она б там очутилась давным-давно. Например, в первый же вечер, когда беглянка соизволила не вернуться домой. Как бы то ни было, звонков-писем-приветов от ветреной барышни не было:…
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