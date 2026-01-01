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Эммануэль Салинжер
Emmanuel Salinger
Киноафиша
Персоны
Эммануэль Салинжер
Эммануэль Салинжер
Emmanuel Salinger
Дата рождения
28 сентября 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Биография Эммануэля Салинжера
Родился 28 сентября 1964 года. Париж, Франция.
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Популярные фильмы
7.4
Рецепт любви
(2023)
6.7
Как я обсуждал... (мою сексуальную жизнь)
(1996)
6.6
Жизнь мертвецов
(1991)
Фильмография Эммануэля Салинжера
6.1
Предмет преступления
L'objet du délit
комедия, драма
2026, Франция / Бельгия
5.4
This Life of Mine
Ma vie ma gueule
комедия, драма
2024, Франция
6.1
Клянусь
Je le jure
драма
2024, Франция
7.4
Рецепт любви
La passion de Dodin Bouffant
драма, исторический, мелодрама
2023, Франция
Смотреть трейлер
6.1
Вкус любви
La dégustation
комедия, мелодрама
2022, Франция
6.5
Сила мечты
L'utopie des images
документальный
2017, Франция
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Рецензия
5.1
Планетариум
Planetarium
драма, мелодрама, детектив, фэнтези
2016, США / Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
5.3
Макс и его компания
Max & Co
семейный, приключения, анимация
2007, Швейцария / Бельгия / Франция / Великобритания
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