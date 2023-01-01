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Планетариум
Планетариум, 2016: актеры и роли
Planetarium
Планетариум
2016 / США / Франция
Трейлер
5.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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Планетариум, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ребекка Злотовски
Rebecca Zlotowski
В ролях
Натали Портман
Natalie Portman
Лили-Роуз Депп
Lily-Rose Melody Depp
Луи Гаррель
Louis Garrel
Эммануэль Салинжер
Emmanuel Salinger
Амира Касар
Amira Casar
Пьер Сальвадори
Pierre Salvadori
Давид Беннент
David Bennent
Дэмиен Шапель
Damien Chapelle
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