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Киноафиша Фильмы Планетариум Планетариум, 2016: актеры и роли
Planetarium Планетариум 2016 / США / Франция
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15 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Планетариум, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ребекка Злотовски Ребекка Злотовски Rebecca Zlotowski
В ролях
Натали Портман Натали Портман Natalie Portman Лили-Роуз Депп Лили-Роуз Депп Lily-Rose Melody Depp Луи Гаррель Луи Гаррель Louis Garrel Эммануэль Салинжер Эммануэль Салинжер Emmanuel Salinger Амира Касар Амира Касар Amira Casar Пьер Сальвадори Пьер Сальвадори Pierre Salvadori Давид Беннент Давид Беннент David Bennent Дэмиен Шапель Дэмиен Шапель Damien Chapelle Камилль Лелуш Камилль Лелуш Camille Lellouche
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