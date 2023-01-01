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Рай Рай
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Рай 2016 / Россия / Германия
7.2 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Награды и номинации фильма Рай

Вся информация о фильме
Премия Золотой Орел 2017 Премия Золотой Орел 2017
Лучший фильм
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2016 Венецианский кинофестиваль 2016
«Серебряный лев» за лучшую режиссерскую работу
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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