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Постер фильма Курочка Ряба
Постер фильма Курочка Ряба
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 6.4
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2 постера
Киноафиша Фильмы Курочка Ряба

Курочка Ряба

Kurochka Ryaba 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

О фильме

- приз кинофестиваля "Киношок" в 1994 году; номинация на приз Киноакадемии "Ника" в категориях"Лучший игровой фильм" и "Лучшая женская роль (И. Чурикова) в 1994 году.

Комедия об успешной предпринимательнице и ее завистливых соседях.

Страна Россия / Франция
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1994
Премьера в мире 1 мая 1994
Дата выхода
14 ноября 1994 Россия 16+
14 ноября 1994 Казахстан
14 ноября 1994 Украина
Производство AO Logovaz, ARK-Film, Canal+
Другие названия
Kurochka Ryaba, Assia and the Hen with the Golden Eggs, Ryaba, My Chicken, Asja e la gallina dalle uova d'oro, Kurka Riaba, La gallina de los huevos de oro, Min höna Riaba, Min höna Ryaba, O Ouro dos Tolos, Riaba a Minha Galinha, Riaba ma poule, Riaba, høna mi, Rjaba, mein Hühnchen, Rjaba, sliepočka jarabá, Rjaba, tyúkocskám, Slepička Rjaba, Sliepočka jarabá, Курочка Ряба
Режиссер
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
В ролях
Инна Чурикова
Инна Чурикова
Виктор Михайлов
Виктор Михайлов
Александр Сурин
Геннадий Егорычев
Геннадий Назаров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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