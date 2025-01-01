- приз кинофестиваля "Киношок" в 1994 году; номинация на приз Киноакадемии "Ника" в категориях"Лучший игровой фильм" и "Лучшая женская роль (И. Чурикова) в 1994 году.
Комедия об успешной предпринимательнице и ее завистливых соседях.
СтранаРоссия / Франция
Продолжительность1 час 57 минут
Год выпуска1994
Премьера в мире1 мая 1994
Дата выхода
14 ноября 1994
Россия
16+
14 ноября 1994
Казахстан
14 ноября 1994
Украина
ПроизводствоAO Logovaz, ARK-Film, Canal+
Другие названия
Kurochka Ryaba, Assia and the Hen with the Golden Eggs, Ryaba, My Chicken, Asja e la gallina dalle uova d'oro, Kurka Riaba, La gallina de los huevos de oro, Min höna Riaba, Min höna Ryaba, O Ouro dos Tolos, Riaba a Minha Galinha, Riaba ma poule, Riaba, høna mi, Rjaba, mein Hühnchen, Rjaba, sliepočka jarabá, Rjaba, tyúkocskám, Slepička Rjaba, Sliepočka jarabá, Курочка Ряба